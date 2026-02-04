Yeni Şafak
Suriye lideri Şara ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti: Bölgesel konular ele alındı

4/02/2026, Çarşamba
AA
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, bölgedeki önemli gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la görüştü.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberinde Cumhurbaşkanı Şara'nın, Barrack başkanlığındaki bir ABD heyetini başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşme sırasında bölgedeki son gelişmeler ve ortak öneme sahip konuların ele alındığı kaydedildi.



