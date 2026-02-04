Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Nükleer görüşme planı çöküyor: ABD ile İran arasında 'füze' krizi

Nükleer görüşme planı çöküyor: ABD ile İran arasında 'füze' krizi

19:154/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
ABD ile İran, görüşmelerde masaya yatırılacak konular konusunda da ihtilafa düştü.
ABD ile İran, görüşmelerde masaya yatırılacak konular konusunda da ihtilafa düştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapılacak görüşmelerin yeri konusunda halen çalıştıklarını belirterek, müzakerelerin anlamlı bir noktaya ulaşabilmesi için 'balistik füze konusunu' da içermesi gerektiğini ifade etti. İranlı kaynaklar ise Umman'da yapılacağını belirttiği görüşmelerde, sadece nükleer silahlar hakkında konuşulacağını, füze programının konuşulmayacağını açıkladı. ABD'nin görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesini kabul etmediğini duyuran ABD basını , "İran ile nükleer görüşme planı çöküyor" iddiasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bakanlıkta düzenlenen nadir mineraller toplantısının başında ABD-İran görüşmelerine ilişkin değerlendirme yaptı.

"Buluşma yerinin Türkiye'de olacağı şeklinde anlaşmaya varıldığını düşünüyorduk"

Rubio, söz konusu görüşmelerin, Umman'da yapılacağı yönündeki haberleri teyit etmeyerek,
"Buluşma yerinin Türkiye'de olacağı şeklinde anlaşmaya varıldığını düşünüyorduk. Ancak dün, İran tarafının buna katılmayı kabul etmediklerini belirten çelişkili haberler gördüm, bu yüzden bu konu üzerinde halen çalışılıyor."
diye konuştu.
ABD'li Bakan, İran'la yapılacak görüşmelerde, bazı başlıkların mutlaka masada olması gerektiğini vurgulayarak,
"Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor."
ifadelerini kullandı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin, Umman'da yapılmasının planlandığı iddia edilmişti.

İran, 'füzeler konuşulmayacak' diyor

İranlı kaynaklar ise Umman'da yapılacağını belirttiği görüşmelerde, sadece nükleer silahlar hakkında konuşulacağını, füze programının konuşulmayacağını açıkladı.

ABD basını: Görüşmeler çöküyor

ABD'nin görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesini kabul etmediğini duyuran ABD merkezli Axios , "İran ile nükleer görüşme planı çöküyor" iddiasında bulundu.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#ABD
#İran
#Marco Rubio
#Nükleer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Jandarma 3 bin 635 personel alımı 2026: Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları subay ve astsubay başvurularında son gün ne zaman? İşte şartlar ve tarihler