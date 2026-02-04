Nükleer görüşme planı çöküyor: ABD ile İran arasında 'füze' krizi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapılacak görüşmelerin yeri konusunda halen çalıştıklarını belirterek, müzakerelerin anlamlı bir noktaya ulaşabilmesi için 'balistik füze konusunu' da içermesi gerektiğini ifade etti. İranlı kaynaklar ise Umman'da yapılacağını belirttiği görüşmelerde, sadece nükleer silahlar hakkında konuşulacağını, füze programının konuşulmayacağını açıkladı. ABD'nin görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesini kabul etmediğini duyuran ABD basını , "İran ile nükleer görüşme planı çöküyor" iddiasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bakanlıkta düzenlenen nadir mineraller toplantısının başında ABD-İran görüşmelerine ilişkin değerlendirme yaptı.
"Buluşma yerinin Türkiye'de olacağı şeklinde anlaşmaya varıldığını düşünüyorduk"
ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin, Umman'da yapılmasının planlandığı iddia edilmişti.
İran, 'füzeler konuşulmayacak' diyor
İranlı kaynaklar ise Umman'da yapılacağını belirttiği görüşmelerde, sadece nükleer silahlar hakkında konuşulacağını, füze programının konuşulmayacağını açıkladı.
ABD basını: Görüşmeler çöküyor
ABD'nin görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesini kabul etmediğini duyuran ABD merkezli Axios , "İran ile nükleer görüşme planı çöküyor" iddiasında bulundu.