TOKİ tarafından “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde kura çekilişleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “500 Bin Sosyal Konut Projesi” çerçevesinde bu kez Zonguldak’ta kura heyecanı yaşandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Zonguldak merkez ve ilçelerinde yapılacak toplam bin 872 sosyal konut için hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura töreni düzenlendi. Noter huzurunda yapılan çekilişle Zonguldak’ta inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri belli oldu. Kura sonrası sonuçları öğrenen binlerce vatandaş ise “Zonguldak TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.