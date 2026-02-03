Yeni Şafak
Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte 2026 transfer dönemi bitiş tarihi

21:073/02/2026, Salı
Trendyol Süper Lig’de ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yaparken, futbolseverlerin en çok merak ettiği soru netleşti: Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? TFF’nin açıkladığı takvimle birlikte 2025-2026 sezonunda transferin kapanacağı gün belli oldu. İşte 2026 ara transfer sezonu bitiş tarihi ve detaylar…

Trendyol Süper Lig’de ara transfer dönemi sona yaklaşırken, gözler transfer sürecinin tamamlanacağı tarihe çevrildi. 2026 ara transfer sezonu bitiş tarihi, kulüplerin son hamlelerini ne zamana kadar yapabileceğini belirlemesi açısından kritik önem taşıyor. TFF’nin duyurduğu takvime göre Süper Lig’de ikinci transfer penceresi 6 Şubat’ta kapanıyor.

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 futbol sezonu kapsamında 2. Transfer ve Tescil Dönemi tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre ara transfer süreci 2 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla sona erecek.


TFF duyurusunda hangi ifade yer aldı?

TFF’nin açıklamasında, “2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir” ifadeleri kullanıldı. Böylece Süper Lig ekiplerinin transfer işlemleri için son gün netleşmiş oldu.


Süper Lig 21. ve 22. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig’de ikinci yarının Şubat ayındaki karşılaşmalarına ilişkin 21 ve 22. hafta takvimi de açıklandı.

21. hafta

7 Şubat 2026 Cumartesi

14:30 Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük - Hesap.Com Antalyaspor

20:00 Samsunspor A.Ş. - Trabzonspor A.Ş.

8 Şubat 2026 Pazar

14:30 İkas Eyüpspor - Rams Başakşehir Futbol Kulübü

17:00 Tümosan Konyaspor - Göztepe A.Ş.

17:00 Çaykur Rizespor A.Ş. - Galatasaray A.Ş.

20:00 Beşiktaş A.Ş. - Corendon Alanyaspor

9 Şubat 2026 Pazartesi

17:00 Zecorner Kayserispor - Kocaelispor

20:00 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kasımpaşa A.Ş.

20:00 Fenerbahçe A.Ş. – Gençlerbirliği


22. hafta

13 Şubat 2026 Cuma

20:00 Galatasaray A.Ş. - İkas Eyüpspor

20:00 Hesap.Com Antalyaspor - Samsunspor A.Ş.

14 Şubat 2026 Cumartesi

14:30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor A.Ş.

17:00 Corendon Alanyaspor - Tümosan Konyaspor

20:00 Trabzonspor A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş.

15 Şubat 2026 Pazar

14:30 Kocaelispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

17:00 Göztepe A.Ş. - Zecorner Kayserispor

20:00 Rams Başakşehir Futbol Kulübü - Beşiktaş A.Ş.

16 Şubat 2026 Pazartesi

20:00 Kasımpaşa A.Ş. - Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük


