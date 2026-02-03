İL İL TOKİ 500 bin sosyal konut TARİH DUYURU SAYFASI 2026: TOKİ Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Hatay kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi süreci resmen başladı. Adıyaman’dan start alan kura organizasyonu, başvurunun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelindeki illerde il il devam edecek. Noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek çekilişlerin tarihleri ve saatleri, konut hayali kuran milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin konut projesinde heyecan dorukta. Kura çekimleri Adıyaman ile başlarken, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi büyük şehirler için gözler TOKİ tarafından açıklanacak resmi takvime çevrildi. Adaylar, kura tarihlerini ve sonuç sorgulama ekranını merakla araştırıyor.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ SIRALAMASI 2025
TOKİ 500 bin konut kura çekimleri Adıyaman'da başlayacak. Adıyaman TOKİ 500 bin konut kura çekimleri 29 Aralık 2025 saat 11.00'de Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimlerinin sonucunda Adıyaman Merkez'de 5 bin, Besni'de 300, Çelikhan'da 100, Gerger'de 250, Gölbaşı'nda 200, Kahta'da 700, Samsat'da 20 ve Tut ilçesinde ise inşa edilecek 50 konutun hak sahipleri belli olacak.
TOKİ HAKKARİ, ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2025?
Adıyaman'ın ardından ise Hakkari ve Şırnak'ta TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri yapılacak. Hakkari TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi 30 Aralık Salı günü saat Hakkari Merkez Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimlerinin sona ermesinin ardından Hakkari merkez ilçesinde 627, Çukurca'da 100, Derecik'te 80, Şemdinli'de 200 ve Yüksekova'da 550 konutun hak sahipleri duyurulacak.
Şırnak'ta ise TOKİ 500 bin konut kura çekimlerinin 30 Aralık 2025 Salı günü saat 11.00'de 15 Temmuz Kongre Salonu'nda yapılacak. Kura çekimiyle birlikte merkez ilçesinde 300, Beytüşşebap'ta 90, Cizre'de 200, Güçlükonak'ta 79, İdil'de 500, Silopi'de 300 ve Uludere'de 23 konutun hak sahipleri açıklanacak. Kura çekimlerinin Siirt ve Van'da 5 Ocak'ta, Mardin ve Ağrı'da 6 Ocak'ta, 7 Ocak'ta ise Batman'da kura çekimi gerçekleştirilecek.
TOKİ ANTALYA, BURSA, GAZİANTEP, DİYARBAKIR, HATAY, ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya'da 13 bin 213, Bursa'da 17 bin 225, Gaziantep'te 13 bin 890, Diyarbakır'da 12 bin 165, Hatay'da 13 bin 289 ve Eskişehir'de ise 6 bin 55 konut inşa edilecek. Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay ve Eskişehir'de TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda her gün birkaç ilin kura çekimlerinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Antalya'da TOKİ Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde 12 bin, Akseki'de 70, Elmalı'da 200, Gündoğmuş'ta 47, İbradi'de 50, Korkuteli'nde 196, Manavgat'ta 500 ve Serik'te 150 konut inşaat edecek.