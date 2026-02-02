PAZARTESİ GÜNÜ DERSLER 3 SAAT Mİ OLACAK?

Öğretmenler kurulu toplantılarının genellikle ders saatleri içinde veya hemen sonrasında yapılması, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, o günkü derslerin daha erken bitirilmesi veya yarım gün yapılması sonucunu doğurabiliyordu. Bu durum, 2 Şubat Pazartesi günü de benzer bir uygulamanın olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Ancak, şu an için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya valiliklerden, 2 Şubat'ta okulların yarım gün olacağına veya derslerin 3 saat işleneceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Okul idareleri, öğretmenler kurulu toplantısının zamanlamasına göre kendi planlamalarını yaparak veli ve öğrencileri bilgilendirecektir.



