Sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Arama motorlarında '2 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?' ve 'Bugün okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak?' soruları en çok aratılanlar listesine girdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı takvime göre, aynı gün öğretmenler kurulu toplantılarının yapılacak olması bu beklentiyi güçlendirdi. Bugün (2 Şubat Pazartesi günü) okullarda üç ders mi yapılacak, bugün okullar tatil mi? Pazartesi günü okullar 3 ders mi olacak? İşte konuya ilişkin yapılan son açıklamalar.
Bugün okullarda 3 ders mi olacak 2 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu, yeni dönem öncesi merak konusu oldu. 1. Dönemin ardından başlayan sömestr tatili sona ererken gündeme gelen iddia veli ve öğrencilerin kafasını karıştırdı.
Öğrencilerin ve velilerin aklındaki en önemli sorulardan biri olan “ikinci dönemin ilk günü dersler yarım mı olacak?” tartışmasına netlik kazandıran uygulamaya göre, 2 Şubat Pazartesi günü tüm okullarda eğitim tam gün devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın rehberinde yer alan bilgilere göre, sömestr tatilinin ardından başlayacak yeni dönemde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler mevcut ders saatlerine uygun şekilde okula dönecek. Sabahçı–öğlenci sistemindeki kurumlarda da düzen değişmeyecek ve mevcut planlama aynen sürdürülecek.
Sosyal medyada dolaşan “ilk gün yarım gün” iddialarının ise resmi bir karşılığı bulunmuyor ve gerçeği yansıtmıyor.
Öğretmenler kurulu toplantılarının genellikle ders saatleri içinde veya hemen sonrasında yapılması, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, o günkü derslerin daha erken bitirilmesi veya yarım gün yapılması sonucunu doğurabiliyordu. Bu durum, 2 Şubat Pazartesi günü de benzer bir uygulamanın olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi.
Ancak, şu an için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya valiliklerden, 2 Şubat'ta okulların yarım gün olacağına veya derslerin 3 saat işleneceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Okul idareleri, öğretmenler kurulu toplantısının zamanlamasına göre kendi planlamalarını yaparak veli ve öğrencileri bilgilendirecektir.
Konuyla ilgili en net bilgi, okulların açılmasına yakın günlerde okul yönetimleri tarafından yapılacak duyurularla netleşecektir. Velilerin ve öğrencilerin, okullarından gelecek resmi bilgilendirmeleri takip etmeleri önem arz etmektedir.
Ayrıca, MEB'in ikinci dönemin başlangıcıyla ilgili farklı bir uygulaması da bulunuyor. Bakanlık, 2-6 Şubat tarihleri arasında tüm okullarda bayrak sevgisi ve milli değerleri öne çıkaran bir farkındalık programı düzenleneceğini duyurdu. Bu etkinliklerin ders saatlerini nasıl etkileyeceği de okul yönetimleri tarafından belirlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine ilişkin herhangi bir erteleme veya tatil uzatma kararı duyurmadı. Bu sebeple eğitim öğretim planlamasının önceden ilan edilen takvime göre ilerlemesi ve 2 Şubat 2026 Pazartesi günü tüm okulların kapılarını açması bekleniyor.
Bakanlık ayrıca bu yılın ikinci dönem açılışı için özel bir talimat da yayımladı. Buna göre; dönemin ilk ders saatinde Türkiye genelindeki tüm okullarda ortak bir tema işlenecek. Öğrenciler, tatil dönüşü ilk derslerinde "Bayrak Sevgisi ve Vatan Bilinci" üzerine hazırlanan müfredat ile ders başı yapacaklar. Diğer yandan, olumsuz hava koşullarının hakim olduğu bölgelerdeki olası tatil kararları için Bakanlık, kararı valiliklere bıraktı. Şu ana kadar MEB merkez teşkilatından Türkiye genelini kapsayan bir tatil açıklaması gelmedi.
2 Şubat Pazartesi günü Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kırklareli'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle söz konusu ilçelerde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, il genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
