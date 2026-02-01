Yeni Şafak
Elektrikler saat kaçta gelecek? Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti uygulanacak? İşte ilçe ilçe 2 Şubat 2026 BEDAŞ planlı elektrik kesintisi

İstanbul’da planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 2 Şubat’ta gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent genelinde birçok noktada elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerin gece saatlerinde başlayarak gün boyu devam etmesi beklenirken, İstanbul’un 21 ilçesinde etkili olacak çalışmalar bazı bölgelerde 9 saate kadar sürecek. İşte 2 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi detayları.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 2 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul genelinde planlı bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kentin 21 ilçesini etkileyecek kesintiler, bazı bölgelerde gece saatlerinde başlayarak sabahın ilk saatlerine kadar sürecek. Bazı mahallelerde ise elektrik kesintisinin 9 saate kadar uzayabileceği belirtiliyor. Peki elektrikler saat kaçta gelecek? Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti uygulanacak? İşte ilçe ilçe 2 Şubat 2026 BEDAŞ planlı elektrik kesintisi detayları.

