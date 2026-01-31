Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Nevşehir 2.368 konut kura sonuçları nasıl öğrenilir? 31 Ocak 2026 Nevşehir TOKİ e-Devlet isim listesi sorgulama ekranı, ilçe ilçe TOKİ konut sayıları ve kontenjan dağılımı

TOKİ Nevşehir 2.368 konut kura sonuçları nasıl öğrenilir? 31 Ocak 2026 Nevşehir TOKİ e-Devlet isim listesi sorgulama ekranı, ilçe ilçe TOKİ konut sayıları ve kontenjan dağılımı

Tuğba Güner
09:5231/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Nevşehir’de binlerce vatandaşın merakla beklediği "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura heyecanı bugün yaşanıyor. 31 Ocak 2026 Cumartesi günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, Nevşehir merkez ve ilçelerinde inşa edilecek olan binlerce konutun hak sahipleri tek tek belirleniyor. Peki, Nevşehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, isim listesine nereden bakılır? Nevşehir İlçe İlçe TOKİ konut sayıları ve kontenjan dağılımı nasıl? İşte Nevşehir 2.368 konut TOKİ e-Devlet isim listesi sorgulama ekranı.

Nevşehir kura çekilişi, bugün saat 11:00 itibarıyla Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı. Merkez, Ürgüp, Avanos, Kozaklı ve Hacıbektaş başta olmak üzere toplam 17 farklı proje alanı için asil ve yedek isimler noter eşliğinde belirleniyor. İşte Nevşehir TOKİ kura sonuçları canlı izleme ekranı ve e-Devlet isim listesi sorgulama detayları...

Nevşehir TOKİ Kura Çekimi Canlı İzle (31 Ocak 2026)

TOKİ Nevşehir kura çekilişleri, tüm Türkiye’de olduğu gibi şeffaflık ilkesi gereği canlı yayında takip edilebiliyor. Konut hayali kuran vatandaşlar, isimlerinin okunup okunmadığını anlık olarak izleyebilirler.


Kura Saati: 11:00


Kura Yeri: Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi


Canlı Yayın: TOKİ Resmi YouTube kanalı ve resmi sosyal medya hesapları.

Nevşehir TOKİ Kura Çekimi Canlı İzle 

Nevşehir TOKİ Kura Sonuçları Sorgulama Ekranı (e-Devlet)

Kura çekimi devam ederken isimler sisteme peyderpey yüklenmektedir. Kesinleşen asil ve yedek hak sahibi listeleri, çekilişin ardından birkaç saat içerisinde e-Devlet "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranına yansıtılacaktır.

Sonuçlara bakmak için:


e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranızla giriş yapın.


Arama bölümüne "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazın.


Çıkan ekranda başvurduğunuz projeyi seçerek sonucunuzu görüntüleyin.

Nevşehir İlçe İlçe TOKİ Konut Sayıları ve Kontenjan Dağılımı

Nevşehir genelinde toplamda 2.300'ün üzerinde konut için kura çekiliyor. İlçelere göre dağılım şu şekildedir:


İlçe / Proje Adı Konut Sayısı

Nevşehir TOKİ Sosyal Konut Dağılımı (Toplam: 2.368 Konut)

Nevşehir Merkez: 600

Göreme: 300

Kavak: 94

Kaymaklı: 50

Sulusaray: 43

Acıgöl: 100

Acıgöl Karapınar: 101

Avanos: 189

Avanos Özkonak: 79

Avanos Kalaba: 50

Avanos Türkeli (Çalış): 63

Derinkuyu: 120

Gülşehir: 200

Hacıbektaş: 100

Kozaklı: 100

Ürgüp: 100

Ürgüp Ortahisar: 79

















Kura Çekimi Sonrası Süreç Nasıl İşleyecek?

Kurada ismi çıkan (asil hak sahibi olan) vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine girecekler. Bu aşamada konutların peşinat ödemeleri ve taksit takvimi netleşecek. Eğer kurada isminiz çıkmadıysa, yatırılan başvuru bedelleri belirtilen süre içerisinde iade edilecek.

#nevşehir
#toki
#Nevşehir Toki Konut Kurası
#toki kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarne zaman açılıyor? MEB 2026 takvimine göre sömestr (15 tatil) bitiş tarihi