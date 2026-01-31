Nevşehir kura çekilişi, bugün saat 11:00 itibarıyla Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı. Merkez, Ürgüp, Avanos, Kozaklı ve Hacıbektaş başta olmak üzere toplam 17 farklı proje alanı için asil ve yedek isimler noter eşliğinde belirleniyor. İşte Nevşehir TOKİ kura sonuçları canlı izleme ekranı ve e-Devlet isim listesi sorgulama detayları...