Trump yığdığı donanmayla tehdit etmişti: ABD'nin İran'a saldırısı için tarih verildi

Trump yığdığı donanmayla tehdit etmişti: ABD'nin İran'a saldırısı için tarih verildi

30/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Vaşington’un saldırı ihtimalini bölgedeki müttefiklerinden birine bildirdiği öne sürüldü.
Vaşington’un saldırı ihtimalini bölgedeki müttefiklerinden birine bildirdiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen müzakerelerde baskının sürdüğünü ve net bir son tarih açıklanmadığını söyledi. Ancak El Cezire, Vaşington’un İran’a yönelik olası bir saldırı için “pazar sabahı”nı bölgedeki müttefikine bildirdiğini öne sürdü. Açıklamalar, diplomasi ile askeri seçenek arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlenen kararname imza töreni sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran’la temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetiminin anlaşmaya yanaştığını ancak sürecin kesin bir takvime bağlanmayacağını ifade etti.

“Son tarihi onlar biliyor”

Trump, “İran’a anlaşma için bir son tarih veriyor musunuz?” sorusuna, “Bunu sadece onlar biliyor” yanıtını verdi. Washington’un baskı politikasını sürdürdüğünü vurgulayan Trump, müzakere sürecinin seyrinin yakından takip edildiğini belirtti.

“Pazar sabahı saldırı” iddiası gündemde

Al Jazeera ise ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırı için zamanlama verdiğini iddia etti. Haberde, Vaşington’un pazar sabahı gerçekleşebilecek bir saldırı ihtimalini bölgedeki müttefiklerinden birine bildirdiği öne sürüldü.

Öte yandan Trump'ın söz konusu müttefik ülkeye saldırı emri verebileceği de kaydedildi.



