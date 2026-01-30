Yeni Şafak
TOKİ bugün hangi ilin kura çekimi olacak? 30 Ocak 2026 TOKİ kura çekimi sırası hangi ilde?

09:4230/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura çekimleri yeni haftada da hız kesmiyor. 26 Ocak’a kadar 32 ilde tamamlanan çekilişlerle 121 bin 265 konutun hak sahipleri belli olurken, 26–31 Ocak haftasında 9 il için yeni kura tarihleri duyuruldu.

TOKİ’nin 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesinde önemli bir eşik daha geride kaldı. Bugüne kadar 32 ilde gerçekleştirilen kura çekimleriyle 121 bin 265 konut sahiplerini buldu, yeni haftada yapılacak çekilişler için il il takvim açıklandı.

26-31 OCAK 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ

Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın TOKİ kura tarihleri belli oldu.

Yeni haftanın takvimine göre;

30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600,

31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacak.

İL İL KURA TARİHLERİ VE SAATLERİ

30 Ocak Cuma

Aksaray: 2 bin 353 konut

Saat: 11:00

Yer: Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu

Ordu: 3 bin 334 konut

Saat: 11:00

Yer: Ordu Kültür Sanat Merkezi

Karabük: 1600 konut

Saat: Henüz belli değil

Yer: Henüz belli değil

31 Ocak Cumartesi

Samsun: 6 bin 397 konut

Saat: Henüz belli değil

Yer: Henüz belli değil

Nevşehir: 2 bin 368 konut

Saat: Henüz belli değil

Yer: Henüz belli değil

Bartın: 1620 konut

Saat: 11:00

Yer: Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu

Not: Kura saatleri değişebilmektedir. Belirtilen saatlerde bir değişiklik yapılması halinde güncel bilgiye TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

