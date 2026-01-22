AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2026 MEB Açıköğretim Lisesi ikinci dönem bahar dönemi sınav takvimi

1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı ve öğrencilerin bekleyişi sona erdi. 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından 2025-2026 1. dönem AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı. Açıköğretim öğrencilerinin şimdi gündeminde ikinci dönem sınavları var. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2026 MEB Açıköğretim Lisesi ikinci dönem bahar dönemi sınav takvimi

1 /5 AÖL 1. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem (2025/1) sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, “Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları açıklanmıştır.” ifadelerine yer verildi.



2 /5 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

3 /5 AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERECEK? 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 02 Şubat 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. dönemde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 20 Ocak 2026 tarihinden başlayarak 02 Şubat 2026 mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecektir.



4 /5 AÖL 2. DÖNEM KAYI YENİLEME KILAVUZU YAYIMLANDI! 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Kayıt yenileme işlemleriyle ilgili tüm detaylara kılavuz üzerinden ulaşabilirsiniz.



