AÖF Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşler?

AÖF final sınav sonuçları açıklandıktan sonra, öğrenciler sınav notlarına itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz işlemleri, yine AÖF öğrenci sistemi üzerinden belirli bir süre içinde yapılabilir. Süresi geçmiş başvurular sistem tarafından kabul edilmez. Bu nedenle 2026 AÖF final sonuçları açıklandığında öğrencilerin notlarını dikkatle incelemesi ve varsa hatalar için zaman kaybetmeden işlem yapması önemlidir.