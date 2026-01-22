Bugün kimin maçı var? UEFA Avrupa Ligi maç programı 22 Ocak Perşembe bugün oynanacak maçlar

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları bugün zorlu çekişmelere ev sahipliği yapacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa ile karşılaşacak. Feyenoord - Sturm Graz, PAOK - Real Betis, Utrecht - Genk takımları arasında kıyasıya mücadele yaşanacak. Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig’nde karşı karşıya gelecek. İşte UEFA Avrupa Ligi 22 Ocak 2026 futbol maçları, saatleri ve yayın bilgileri!
Bugün kimin maçı var?
20:30 Al Qadsiah - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
20:45 Bologna - Celtic UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
20:45 Brann - Midtjylland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3
20:45 Fenerbahçe - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi TRT 1
20:45 Feyenoord - Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 5
20:45 Freiburg - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
20:45 Malmö - Kizilyildiz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
20:45 PAOK - Real Betis UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4
20:45 Viktoria Plzen - Porto UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2
20:45 Young Boys - Lyon UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1
23:00 Roma - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 1
23:00 Braga - Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2
23:00 Celta Vigo - Lille UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
23:00 Dinamo Zagreb - FCSB UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4
23:00 Ferencvaros - Panathinaikos UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3
23:00 Nice - G.A. Eagles UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
23:00 Glasgow Rangers - Ludogorets UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
23:00 Salzburg - Basel UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
23:00 Utrecht - Genk UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 5