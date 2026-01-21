İŞKUR gençlik programında gençlere aylık 19 bin 250 lira destek: İŞKUR Gençlik Programı haftada kaç gün, kimler başvurabilir İşte şartlar ve başvuru detayları

Başvuru şartları ve koşullar

Programa katılmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurup 25 yaşını aşmamış olması ve İŞKUR sistemine kayıtlı bulunması gerekiyor. Son bir ay içinde herhangi bir işte çalışmamış olmak, hane gelirinin net asgari ücretin üç katının altında olması ve haftada en az üç gün programa düzenli katılım sağlamak da aranan şartlar arasında yer alıyor.