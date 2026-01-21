Yeni Şafak
İŞKUR gençlik programında gençlere aylık 19 bin 250 lira destek: İŞKUR Gençlik Programı haftada kaç gün, kimler başvurabilir İşte şartlar ve başvuru detayları

21:5221/01/2026, Çarşamba
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı’nda günlük ödemelerin artırıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle gençlere ödenen cep harçlığı 1375 liraya çıkarıldı. Ayda 14 gün programa katılan gençler, toplamda 19 bin 250 liraya kadar maddi destekten yararlanabilecek.

Türkiye’de genç istihdamını güçlendirmeyi amaçlayan yeni adım kapsamında, İŞKUR Gençlik Programı’nda ödenen günlük tutar yükseltildi. Yapılan düzenlemeyle, gençlerin programa katılım karşılığında aldığı cep harçlığı 1083 liradan 1375 liraya çıkarıldı. Böylece ayda 14 gün programa devam eden katılımcılar için aylık destek 19 bin 250 liraya ulaştı.

Programda ödemeler artırıldı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlerin çalışma hayatına daha güçlü bir şekilde dahil olmasını hedeflediklerini belirtti. Yeni uygulamayla birlikte, gençlere sağlanan ekonomik katkının büyütüldüğünü vurgulayan Işıkhan, bu artışın istihdama geçiş sürecini destekleyeceğini ifade etti.

Kimler yararlanabilecek?

İŞKUR Gençlik Programı’ndan, devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde örgün eğitimine devam eden öğrenciler faydalanabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise program kapsamı dışında tutuluyor. Program, hem eğitimine devam eden hem de iş tecrübesi kazanmak isteyen gençleri hedefliyor.

Başvuru şartları ve koşullar

Programa katılmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurup 25 yaşını aşmamış olması ve İŞKUR sistemine kayıtlı bulunması gerekiyor. Son bir ay içinde herhangi bir işte çalışmamış olmak, hane gelirinin net asgari ücretin üç katının altında olması ve haftada en az üç gün programa düzenli katılım sağlamak da aranan şartlar arasında yer alıyor.

İŞKUR GÜÇ programı nedir?

Gençlerin erken yaşta iş deneyimi edinmesini amaçlayan İŞKUR GÜÇ Programı, eğitimden istihdama geçiş sürecini destekleyen bütüncül bir yapı sunuyor. Programın başvuru ekranı ve ayrıntılı bilgilere guc.iskur.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

