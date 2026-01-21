EYT düzenlemesi sonrası 5 yıl erken emeklilik fırsatı geldi: En az 1800 ve 3600 günü olanlara yeni meslekler eklendi

Erken emeklilik hayali kuran binlerce çalışan için kritik bir adım atıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu, yıpranma payı kapsamını genişleterek çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayisinde çalışanlara 5 yıla kadar erken emeklilik hakkı tanıdı.
Yıpranma payı düzenlemesinde kapsam genişletildi. SGK’nın aldığı kararla çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayisinde çalışan binlerce kişi erken emeklilik avantajından yararlanabilecek.
YIPRANMA PAYI KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu, ağır ve riskli işlerde çalışanlara erken emeklilik imkânı tanıyan Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamını 2026 itibarıyla genişletti. Yeni düzenlemeyle birlikte çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanları da yıpranma payından yararlanabilecek.
YENİ MESLEKLER ERKEN EMEKLİLİK HAKKI KAZANDI
Yıpranma payı uygulaması, madenciler ve güvenlik güçleriyle sınırlı olmaktan çıktı. Sağlık çalışanları, gazeteciler, itfaiyeciler ve ağır sanayi işçileriyle birlikte kapsam daha da genişletildi. Böylece riskli işlerde çalışan binlerce kişi erken emeklilik hakkı elde etti.
PRİM GÜNÜ ARTARKEN YAŞ ŞARTI DÜŞÜYOR
Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamında çalışanların yıllık prim günlerine ek süre tanımlanıyor. Risk derecesine göre bu süre yılda 60, 90 veya 180 gün olarak uygulanıyor. Böylece 12 ay çalışan bir kişi, SGK kayıtlarında 15 ay çalışmış sayılabiliyor.
EMEKLİLİK YAŞI 5 YILA KADAR GERİ ÇEKİLİYOR
Biriken yıpranma payları sadece prim gününü artırmakla kalmıyor, emeklilik yaşından da düşülüyor. Uygulama sayesinde emeklilik yaşı en fazla 5 yıl, çok ağır işlerde ise 8 yıla kadar erkene çekilebiliyor.
YIPRANMA PAYI NASIL UYGULANIYOR?
Normal şartlarda yılda 360 gün prim bildirimi yapılırken, yıpranma payı olan mesleklerde bu süre işin niteliğine göre artırılıyor. Örneğin yılda 90 gün ilave hakkı bulunan bir çalışan için yıllık prim 450 gün olarak kayda geçiyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL ŞART
Çalışanlar, yıpranma payı haklarının işlenip işlenmediğini e-Devlet’te yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” ekranından kontrol edebiliyor. Hizmet dökümünde “FHSZ” ibaresi veya özel kodların yer alması, hakkın tanındığını gösteriyor.
KAPSAMDAKİ MESLEKLER
SAĞLIK ÇALIŞANLARI: Doktor, hemşire, ebe, radyoloji teknisyenleri
GAZETECİLER: Basın kartı sahibi çalışanlar
MADEN VE YER ALTI İŞÇİLERİ: Yılda 180 gün
GÜVENLİK GÜÇLERİ: Polis, asker, infaz koruma memurları
İTFAİYECİLER: Yangınla mücadele ekipleri
AĞIR SANAYİ: Demir-çelik, kimyasal üretim tesisleri
YENİ EKLENENLER: Çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi çalışanları
SGK’NIN ARADIĞI ŞARTLAR
Yıpranma payı için çalışanın ilgili işi fiilen yapması gerekiyor. İdari görevlerde bulunanlar bu haktan yararlanamıyor. Ayrıca emeklilik yaşından indirim yapılabilmesi için en az 3600 gün, yeraltı madenlerinde ise 1800 gün fiili çalışma şartı aranıyor. Bildirimlerin doğru meslek koduyla yapılması da kritik önem taşıyor.