MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI (Personeltemin.msb.gov.tr): 1113 personel alımı asil ve yedek aday listeleri sayfası

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI (Personeltemin.msb.gov.tr): 1113 personel alımı asil ve yedek aday listeleri sayfası

21/01/2026
Millî Savunma Bakanlığı’nın 1113 sürekli işçi alımı kapsamında düzenlenen kura çekimi tamamlandı. İŞKUR üzerinden başvuru yapan adayların katıldığı çekiliş, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonrası asil ve yedek listelerin yayımlanacağı ekran merakla bekleniyor.

MSB 1113 sürekli işçi alımında kura süreci sona erdi. Binlerce adayın katılım sağladığı noter onaylı çekilişin ardından gözler, Personel Temin sistemi üzerinden açıklanacak asil ve yedek aday listelerine çevrildi.

MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, adayların en çok merak ettiği konu sonuçların ilan edilme zamanı oldu. 1113 sürekli işçi alımı kura sonuçlarının, kura çekiminin yapıldığı aynı gün içerisinde, akşam saatlerinde veya en geç 24 saat içinde yayımlanması bekleniyor.

Adaylar, kura sonuçlarını ve asil/yedek listelerini aşağıdaki resmi internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulayabileceklerdir:

MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Kura sonucunda asil olarak belirlenen adaylar, MSB tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü ve/veya uygulamalı sınavlara tabi tutulacaktır. Bu sınavlar, adayların mesleki bilgi ve becerilerini, genel kültür düzeylerini ve pozisyonun gerektirdiği diğer yeterlilikleri ölçmek amacıyla yapılacaktır. Sınavların tarihleri, yerleri ve detayları, sonuçların açıklanmasının ardından yayımlanacak yeni bir duyuru ile adaylara bildirilecektir.

