MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI (Personeltemin.msb.gov.tr): 1113 personel alımı asil ve yedek aday listeleri sayfası

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Kura sonucunda asil olarak belirlenen adaylar, MSB tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü ve/veya uygulamalı sınavlara tabi tutulacaktır. Bu sınavlar, adayların mesleki bilgi ve becerilerini, genel kültür düzeylerini ve pozisyonun gerektirdiği diğer yeterlilikleri ölçmek amacıyla yapılacaktır. Sınavların tarihleri, yerleri ve detayları, sonuçların açıklanmasının ardından yayımlanacak yeni bir duyuru ile adaylara bildirilecektir.