100 BİN İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...

TBMM'de görüşülen 86 maddelik torba yasa tasarısı, çalışma hayatını doğrudan etkileyecek önemli düzenlemeler içeriyor. Daha önce kabul edilen 55 maddeye ek olarak, tasarıda taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge uygulaması, ev hanımlarına erken emeklilik ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi kritik reformlar yer alıyor. Özellikle taşeron işçilerin kadroya alınmasını da kapsayan bu düzenlemeler, geniş bir kesimin ilgisini çekiyor ve yakından takip ediliyor.
Torba yasa kapsamında sunulan erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200’e indirilmesi ve ev hanımlarına prim desteği gibi kritik düzenlemeler, kamuoyunun odak noktası oldu. Vatandaşlar, bu düzenlemelerin çalışma hayatına getireceği değişiklikleri yakından takip ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamaları merakla bekleniyor. Söz konusu maddelerin TBMM gündemine alınma tarihi ve yasalaşma süreci, torba yasa görüşmeleriyle netleşecek.
TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
İşte, Torba Yasa maddeleri ve içeriği son durum:
"Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalar başlatıldı.
İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruluyor. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü doğrultusunda gerçekleştirilecek ve zamanı ve şartları oluştuğunda hayata geçirilecek.
Sistemle ilgili sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla fikir alışverişi yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelinerek düzenleme hayata geçirilecek.
Bu düzenleme orta vadede gerçekleştirilecektir."
BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Torba yasa 2024 maddeleri yürürlük tarihi ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.
Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.
TAŞERONA KADRO SON DURUM
Erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağ-Kur'da 7200 prim günü ve ev hanımlarına yönelik prim desteği ve taşerona kadro düzenlemesi için beklentiler arttı. Meclis'te Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi düzenlemesi görüşülüyor.
Ancak TBMM'de ekonomiye yönelik düzenlemeleri yer alan yasa tasarısında taşerona kadro ile ilgili bir madde yer almıyor. Taşerona kadro ile ilgili henüz yeni bir gelişme yaşanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.