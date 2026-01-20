Emekliye ek promosyon güncellemesi geldi: 4A-4B-4C'liye 11 bankadan yeni zamlı liste şekillendi

2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ

En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükselmesiyle birlikte promosyonlar da yukarı yönlü güncellendi. Güncel kampanyalarda ana promosyon tutarları 12 bin TL’den başlıyor, ek şartlarla birlikte 30-31 bin TL bandına kadar çıkıyor. Bankalar arası rekabetin artmasıyla bu rakamların önümüzdeki aylarda yeniden yükselmesi bekleniyor.

SGK GÖRÜŞMELERİ PROMOSYONLARI ARTIRABİLİR

Geçmiş yıllarda olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bankalarla promosyon görüşmelerine başlaması bekleniyor. Özellikle bahar aylarında bu sürecin hızlanacağı, bankaların daha yüksek tekliflerle masaya oturacağı öngörülüyor. Uzmanlara göre maaşını taşımayı düşünen emekliler için bu görüşmeler kritik önemde.