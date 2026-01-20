Emekliye ek promosyon güncellemesi geldi: 4A-4B-4C'liye 11 bankadan yeni zamlı liste şekillendi

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine sunulan ek ödemeler 31 bin TL’ye kadar yükselirken, 11 banka 2026 yılına özel güncellenmiş promosyon kampanyalarını duyurdu.
Emekliler için bankaların sunduğu promosyonlar 2026’ya rekor rakamlarla girdi. Maaş zammı sonrası güncellenen kampanyalarda, banka değişikliği yapan emeklilere ödenen toplam promosyon tutarı 31 bin TL’ye kadar yükseldi.
MAAŞ ARTIŞI PROMOSYON KADEMELERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Emekli maaşlarında yapılan artışlar, banka promosyonlarını da doğrudan etkiledi. Aylıkların yükselmesiyle birlikte çok sayıda emekli, mevcut promosyon kademesinin üzerine çıktı. Bu durum, daha yüksek promosyon alma hakkını da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre emekliler, yeni maaşlarını baz alarak hangi kademede yer aldıklarını mutlaka kontrol etmeli.
BANKALAR YENİ KAMPANYALARLA SAHAYA İNDİ
Maaş artışlarının ardından bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi. Özellikle yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, farklı şartlar içeren yüksek tutarlı teklifler sunmaya başladı. Bazı kampanyalarda promosyon tutarlarının 50-60 bin TL seviyelerine kadar çıktığı görülüyor. Ancak bu rakamların çoğu ek koşullara bağlı olarak veriliyor.
MEVCUT PROMOSYONU OLANLAR DİKKAT
Daha önce promosyon anlaşması yapan emekliler için süreç değişmedi. Devam eden sözleşmeden çıkmak isteyenlerin, kalan süreye ait promosyon tutarını iade etmesi gerekiyor. Örneğin üç yıllık anlaşmanın birinci yılında ayrılan emekli, kalan iki yılın promosyon bedelini bankaya geri ödüyor.
BAZI BANKALAR İADEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Uygulamada bazı bankalar, iade edilmesi gereken tutarı yeni verilecek promosyondan düşüyor. Bu yöntemle emekliler cebinden ek ödeme yapmadan banka değişikliği yapabiliyor. Ancak bu uygulama her bankada geçerli değil. Şartlar mutlaka önceden sorulmalı.
BAŞVURULAR DİJİTALDEN YAPILABİLİYOR
Promosyon işlemleri büyük ölçüde dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Emekliler; mobil bankacılık, internet şubesi ve telefon bankacılığı yoluyla banka değişikliği ve promosyon başvurularını kısa sürede tamamlayabiliyor.
YÜKSEK PROMOSYONUN ŞARTLARI VAR
Uzmanlar, yüksek promosyon vaat eden kampanyalarda koşulların dikkatle incelenmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı, belirli süre maaş taşıma taahhüdü gibi şartlar toplam promosyon tutarını etkiliyor.
2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ
En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükselmesiyle birlikte promosyonlar da yukarı yönlü güncellendi. Güncel kampanyalarda ana promosyon tutarları 12 bin TL’den başlıyor, ek şartlarla birlikte 30-31 bin TL bandına kadar çıkıyor. Bankalar arası rekabetin artmasıyla bu rakamların önümüzdeki aylarda yeniden yükselmesi bekleniyor.
SGK GÖRÜŞMELERİ PROMOSYONLARI ARTIRABİLİR
Geçmiş yıllarda olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bankalarla promosyon görüşmelerine başlaması bekleniyor. Özellikle bahar aylarında bu sürecin hızlanacağı, bankaların daha yüksek tekliflerle masaya oturacağı öngörülüyor. Uzmanlara göre maaşını taşımayı düşünen emekliler için bu görüşmeler kritik önemde.
BANKALAR PROMOSYON NEDEN VERİYOR?
Promosyon ödemeleri yasal bir zorunluluk değil. Bankalar bu ödemeleri müşteri kazanımı, mevduat artışı ve uzun vadeli finansal ilişki kurmak amacıyla yapıyor. Emekli maaşları, düzenli ve garantili gelir olarak bankalar açısından önemli görülüyor.
PROMOSYON TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?
Promosyon miktarı, emeklinin aldığı maaşa göre belirlenen kademeler üzerinden hesaplanıyor. Ek olarak kredi kartı, otomatik ödeme talimatı ve dijital bankacılık kullanımı gibi unsurlar toplam tutarı artırabiliyor. Ödemeler genellikle peşin yapılıyor.
ÇALIŞANLARDA PROMOSYON YARIŞI REKORA KOŞUYOR
Kamu ve özel sektörde çalışanlar için yapılan promosyon anlaşmaları ise çok daha yüksek rakamlara ulaştı. Öğretmen, polis ve sağlık çalışanlarının dahil olduğu toplu ihalelerde promosyon tutarları 100 bin TL’yi aşarken, özel sektörde bu rakamlar 150 bin TL seviyelerine kadar çıktı.
BANKA BANKA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI
Banka Ana Promosyon Tutarı Ek Kampanyalarla Toplam Promosyon
VakıfBank 12.000 TL 30.000 TL'ye kadar
Yapı Kredi 15.000 TL 30.000 TL'ye kadar
ING Bank 15.000 TL 28.000 TL
QNB 20.000 TL 31.000 TL
Halkbank 12.000 TL 60.000 TL
TEB 12.000 TL 21.000 TL
İş Bankası Belirtilmedi 24.000 TL
Akbank 12.000 TL 15.000 TL
Ziraat Bankası 12.000 TL 12.000 TL
DenizBank 12.000 TL 27.000 TL
Albaraka Türk 15.500 TL 25.000 TL'ye kadar