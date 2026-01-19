TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa’da yapılacak kura çekimi 19 Ocak saat 14:00'de gerçekleştiriliyor. Şanlıurfa genelinde toplam 13.790 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. İşte TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi, 500 bin sosyal konut Şanlıurfa hak sahipleri listesi.
TOKİ Şanlıurfa’da kura çekimi tarihi netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut programı kapsamında Şanlıurfa’da yapılacak konutlar için kura çekimi yapıldı. İşte Şanlıurfa TOKİ kura sonuçları isim listesi.
Şanlıurfa TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?
Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Şanlıurfa TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE