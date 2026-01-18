En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesinin ardından, ocak zammı ile birlikte bankalar emekli promosyonlarını yeniden düzenlemeye başladı. Özel bankaların hamleleri sonrası beklenti kamu bankalarına çevrilirken, maaşını Ziraat Bankası’na taşımayı planlayan emekliler “Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, güncellendi mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur kapsamında Ziraat Bankası’nın sunduğu güncel emekli promosyon tutarları ise yakından takip ediliyor. İşte güncel Ziraat Bankası promosyon tutarı.

1 /5 Emekli maaş promosyon tutarları, ocak zammı sonrası merak konusu oldu. En düşük emekli aylığı da 20 bin TL oldu. Ocak zammı sonrası bazı bankalar promosyon kampanyalarını güncelledi. Gözler ise kamu bankalarına çevrildi. Maaş ödemelerini Ziraat Bankası’na taşımayı düşünen emekliler ‘’Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, değişti mi?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı.

2 /5 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999,99 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapmakta.

3 /5 Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan veya almaya başlayacak müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir .

4 /5 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; Şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir. 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmakta.