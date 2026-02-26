Mazot ve gübre desteği ödeme sorgulama 2026: Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak, tarih belli mi?

ÇİFTÇİLERE DEV DESTEK ÖDEMESİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere 1 milyar 623 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığı açıkladı.

Çiftçilere, 1 milyar 364 milyon 458 bin 238 lira arıcılık desteği, 174 milyon 132 bin 300 lira hayvan gen kaynakları desteği, 44 milyon 102 bin 300 lira küçükbaş hayvancılık desteği, 37 milyon 916 bin 297 lira kırsal kalkınma yatırımları desteği, 2 milyon 959 bin 525 lira sertifikalı tohum üretim desteği olmak üzere toplam 1 milyar 623 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı.