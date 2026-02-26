Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 26 Şubat tarihli hava durumu raporu, ülkenin doğu kısmında yoğun kar yağışı olacağına işaret ediyordu. Bugün birçok il genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından bazı illerde okullar tatil edildi. Kar tatili açıklaması yapılan iller arasında Gümüşhane de yer aldı. İşte detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 26 Şubat tarihli hava durumu raporunda yapılan uyarılar doğrultusunda, ülkenin doğu kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren birçok ilde kar yağışı aralıklarla sürerken, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riski nedeniyle bazı valilikler eğitime ara verildiğini duyurdu.
Gümüşhane'de okullar tatil mi?
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle bugün eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı belirtildi.
Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.