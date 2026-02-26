Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 26 Şubat tarihli hava durumu raporunda yapılan uyarılar doğrultusunda, ülkenin doğu kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren birçok ilde kar yağışı aralıklarla sürerken, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riski nedeniyle bazı valilikler eğitime ara verildiğini duyurdu.