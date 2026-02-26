Yeni Şafak
TOKİ Van Edremit 250 bin sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

10:4826/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
TOKİ tarafından başvurusu toplanan Van Merkez 1130/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen toplam 1120 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. Kura çekilişi bugün saat 11:00’de TOKİ tarafından yapılıyor. İşte, TOKİ Van merkez Edremit Kurubaş Mahallesi sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Van Merkez 1130/ 250.000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Van Edremit Kurubaş Mahallesi 1112 Adet Konut Projesinde inşa ettirilen; toplam 1120 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. TOKİ Van Edremit 250 bin sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ Van merkez Edremit Kurubaş Mahallesi sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi için tıklayın

