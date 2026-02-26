TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, ilan edilen takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Denizli’de inşa edilecek 6 bin 370 konut için kura çekimi 27 Şubat saat 11.00’de Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların isimleri açıklanırken, başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin listeler de kamuoyuyla paylaşıldı. 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Denizli kura çekilişine katılacakların tam listesi erişime açıldı.