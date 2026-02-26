TOKİ Denizli kura çekiliş tarihi merak ediliyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. TOKİ Denizli kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’de Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. TOKİ Denizli kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Denizli kura çekilişine katılacakların listesi.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, ilan edilen takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Denizli’de inşa edilecek 6 bin 370 konut için kura çekimi 27 Şubat saat 11.00’de Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların isimleri açıklanırken, başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin listeler de kamuoyuyla paylaşıldı. 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Denizli kura çekilişine katılacakların tam listesi erişime açıldı.