Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması tamamlanırken, A, B ve C gruplarında yer alan 8’er takımın oynadığı dört maçın ardından çeyrek finale yükselen ekipler netleşti. Kupada çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Futbolseverleri bugün de yoğun bir maç programı bekliyor. İspanya La Liga’da Celta Vigo ile Real Madrid karşı karşıya gelirken, İtalya Serie A’da Napoli ile Torino kozlarını paylaşacak. Ayrıca Trendyol 1. Lig, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Ligi’nde de gün boyunca birbirinden çekişmeli mücadeleler sahne alacak. İşte 6 Mart Cuma bugünkü maç programı.
Bugün kimin maçı var?
15:30 Bucaspor - Erbaaspor TFF 2. Lig Sıfır TV
15:30 Beykoz Anadolu - İskenderunspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
16:00 Sarıyer - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:00 Sakaryaspor - Adana Demirspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
20:00 Pendikspor - Vanspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:30 Elversberg - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3
20:30 Schalke 04 - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
22:00 Al Ahli - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor
22:30 Bayern Münih - Monchengladbach Almanya Bundesliga S Sport Plus
22:45 PSG - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
22:45 Napoli - Torino İtalya Serie A S Sport Plus
23:00 Celta Vigo - Real Madrid İspanya La Liga S Sport
23:00 Wolverhampton - Liverpool İngiltere FA Cup tabii Spor
23:15 Famalicao - Arouca Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 3