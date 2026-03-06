Yeni Şafak
Bugün kimin maçı oynanacak, hangi maçlar var? 6 Mart Cuma bugünkü maç programı

09:246/03/2026, Cuma
Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması tamamlanırken, A, B ve C gruplarında yer alan 8’er takımın oynadığı dört maçın ardından çeyrek finale yükselen ekipler netleşti. Kupada çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Futbolseverleri bugün de yoğun bir maç programı bekliyor. İspanya La Liga’da Celta Vigo ile Real Madrid karşı karşıya gelirken, İtalya Serie A’da Napoli ile Torino kozlarını paylaşacak. Ayrıca Trendyol 1. Lig, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan Ligi’nde de gün boyunca birbirinden çekişmeli mücadeleler sahne alacak. İşte 6 Mart Cuma bugünkü maç programı.

Bugün kimin maçı var?

15:30 Bucaspor - Erbaaspor TFF 2. Lig Sıfır TV

15:30 Beykoz Anadolu - İskenderunspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

16:00 Sarıyer - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Sakaryaspor - Adana Demirspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

20:00 Pendikspor - Vanspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Elversberg - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

20:30 Schalke 04 - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

22:00 Al Ahli - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor

22:30 Bayern Münih - Monchengladbach Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:45 PSG - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

22:45 Napoli - Torino İtalya Serie A S Sport Plus

23:00 Celta Vigo - Real Madrid İspanya La Liga S Sport

23:00 Wolverhampton - Liverpool İngiltere FA Cup tabii Spor

23:15 Famalicao - Arouca Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 3

