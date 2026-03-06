TOKİ 2-8 MART KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI! İstanbul, Hatay ve İzmir için kura vakti: İstanbul'da TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında yürütülen kura çekimleri Türkiye genelinde etap etap devam ediyor. Ankara etabının tamamlanmasının ardından gözler şimdi İstanbul’a çevrildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projede megakentte ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş, İstanbul TOKİ kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

2 /4 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi henüz belli olmadı. Kura tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

TOKİ 2-8 MART KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI! TOKİ 2-8 Mart kura takvimi açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 4 il için kura takvimini duyurdu. 3 Mart Salı günü Ankara 31.073 konut 4 Mart Çarşamba günü Muğla 6.417 konut 6 Mart Cuma İzmir 21.020 konut 6 Mart Cuma Hatay 13.289 konut