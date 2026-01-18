Yeni Şafak
AJet iptal edilen uçuşlar hangileri?

İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün ve yarın gerçekleştirilecek uçuşlarda yüzde 15 oranında kapasite düşürülmesine karar verildi. Konuya dair bilgi veren AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, alınan tedbirler kapsamında toplam 38 seferin iptal edildiğini açıkladı. Peki AJet iptal edilen uçuşlar hangileri? İşte Sabiha Gökçen Havalimanı iptal edilen seferleri.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak 2026 ile 19 Ocak 2026 tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir.

Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmî internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur" denildi. 18-19 Ocak Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar.

Yeşilkaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18 -19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

AJet iptal edilen kalkış-varış uçuşları sorgulamak için tıklayın

