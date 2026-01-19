Yeni Şafak
İstanbul'da 18 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak: İşte 19 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi programı

14:5119/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
<p>BEDAŞ elektrik kesintisi</p>
İstanbul’da 19 Ocak Pazartesi günü, şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde farklı bölgelerde sürdürülecek çalışmalar nedeniyle çok sayıda ilçe ve mahallede belirli saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Bazı bölgelerde kesintilerin süresinin 9 saate kadar uzayabileceği bildirildi. İşte 19 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi programı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 19 Ocak Pazartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir başta olmak üzere birçok ilçede sabah saatlerinden itibaren elektrik verilemeyecek. Bazı bölgelerde kesintilerin 8 saate kadar sürebileceği belirtildi. Peki, hangi ilçeler kesintiden etkilenecek? İşte 19 Ocak’ta elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler. İşte 19 Ocak 2026 tarihli BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı;

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

