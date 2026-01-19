2026 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2026 tarihinde başladı. Son gün 2 Şubat 2026. MTV ödemeleri, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ile yapılabilmekte. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni bankalar taksite bölmeye başladı. Peki MTV'ye taksit yapan bankalar hangileri? İşte Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni taksitle alan bankalar listesi
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz. MTV ödemesi;
Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00:10-23:50 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
PTT şubelerine yapabilirsiniz.
MTV ödemelerini taksit yapan bankalar hangileri?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. MTV'yi bankalar taksite bölmeye başladı. Yükselen MTV tutarları nedeniyle faizsiz olarak taksit yapan bankaların kredi kartları tercih ediliyor.
Ziraat BankKart 4 taksit,
Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit,
Vakıfbank WorldCard 500 bin liraya kadar 3 taksit,
Türkiye Finans Happy Kart 250 bin liraya kadar 3 taksit,
Albaraka 3 taksit,
Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin liraya kadar 3 taksit
Garanti BBVA Bonus 3 taksit
Enpara Bank 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit
TEB Bonus 250 bin liraya kadar 4 taksit
Denizbank Bonus 500 bin liraya kadar 3 taksit.