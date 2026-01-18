En düşük emekli aylığı 16 881 TL’den 20 000 TL’ye çıkartıldı. Bu artış, enflasyon farkı (%12,19) dahil edilerek yaklaşık %18,48 oranında bir yükselişle sağlanacak. Düzenlemeden yaklaşık 4,9 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor. Aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak. Emekliler teklifin yasalaşıp yasalaşmadığını merak ediyor. Peki en düşük emekli aylığı zam artışı Meclis’ten geçti mi? Emekli zam farkları ne zaman yatacak?
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen teklifin kabul edilen 5. Maddesi'ne göre, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 2026 ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor.
En düşük emekli maaşı zam artışı Meclis’ten geçti mi?
TBMM Genel Kurulu, 20 Ocak Salı günü başlayacak haftalık mesaisinde kritik başlıkları ele alacak.
En düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?
13 maddelik kanun teklifli aynı zamanda asgari ücrete iş veren desteğinin bin 270 liraya yükseltilmesini de içeriyor. Kanun teklifi salı günü TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Emekliler en düşük aylığa yapılan ücret artışını ise teklif yasalaşıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra alabilecek. Teklifin yürürlüğe girmesi Ocak ayı maaşlarına yetişmemesi durumunda en düşük emekli aylığı alanların hesaplarına şubat ayında fark ödemesi yapılması.
Emekli kök maaşı hesaplama: Kök maaşım ne kadar?
16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı, 22.669,41 TL'ye yükseldi. Memur ve memur emeklileri, 26.887,81 'ye yükseldi. 2026 Ocak zammı ile birlikte 17 bin lira yüzde 12.19 zamla (2.072 lira) maaşınız 19 bin 72 liraya yükselecek. Bunun üzerine de yüzde 4 ek ödeme (762.8 lira) eklendiğinde, hesabınıza 19 bin 835 lira yatacak. Bu tutar en düşük emekli aylığından düşük olacağı için yeni yılda hesabına 20 bin lira yatacak, ancak kök maaşınız 19 bin 72 lira olacak.