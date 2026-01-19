Emekli kök maaşı hesaplama: Kök maaşım ne kadar?

16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı, 22.669,41 TL'ye yükseldi. Memur ve memur emeklileri, 26.887,81 'ye yükseldi. 2026 Ocak zammı ile birlikte 17 bin lira yüzde 12.19 zamla (2.072 lira) maaşınız 19 bin 72 liraya yükselecek. Bunun üzerine de yüzde 4 ek ödeme (762.8 lira) eklendiğinde, hesabınıza 19 bin 835 lira yatacak. Bu tutar en düşük emekli aylığından düşük olacağı için yeni yılda hesabına 20 bin lira yatacak, ancak kök maaşınız 19 bin 72 lira olacak.











