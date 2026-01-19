Yeni Şafak
İptal edilen BUDO seferler ve saatleri hangileri?

İptal edilen BUDO seferler ve saatleri hangileri?

09:1719/01/2026, Pazartesi
BUDO iptal mi?
BUDO iptal mi?

Bursa Deniz Otobüsleri, bugün gerçekleşecek 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İşte iptal edilen BUDO seferleri.

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

  • 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
  • 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),
  • 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
  • 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),
  • 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).
