BUDO iptal mi?
Bursa Deniz Otobüsleri, bugün gerçekleşecek 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İşte iptal edilen BUDO seferleri.
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),
- 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).
