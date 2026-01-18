Yeni Şafak
TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı? 2026 TOKİ Erzincan kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

09:4718/01/2026, Pazar
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut programı kapsamında Erzincan’da hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi Müftülük Konferans Salonu'nda saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda canlı gerçekleşecek TOKİ kura çekimi sonuçları e devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Peki TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı? İşte, 2026 TOKİ Erzincan kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut programı kapsamında Erzincan’da hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi Müftülük Konferans Salonu'nda saat 11.00 itibarıyla gerçekleştirilecek. Erzincan merkez ve ilçelerinde inşa edilecek bin 760 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil listeler resmi kanallar üzerinden ilan edilecek. Peki TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı? İşte Erzincan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim istesi sorgulama ekranı.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENECEK?

TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı yayında, noter huzurunda yapılacak. 500 bin konut kura çekimi canlı yayını TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. 


TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN


ERZİNCAN TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ Erzincan kurası çekildiğinde kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.

ERZİNCAN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN


TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLARIN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

