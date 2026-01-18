TOKİ'nin 500 bin sosyal konut programı kapsamında Erzincan’da hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi Müftülük Konferans Salonu'nda saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda canlı gerçekleşecek TOKİ kura çekimi sonuçları e devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Peki TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı? İşte, 2026 TOKİ Erzincan kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENECEK?
TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı yayında, noter huzurunda yapılacak. 500 bin konut kura çekimi canlı yayını TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.
ERZİNCAN TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ Erzincan kurası çekildiğinde kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.
