TOKİ'nin 500 bin sosyal konut programı kapsamında Erzincan’da hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi Müftülük Konferans Salonu'nda saat 11.00 itibarıyla gerçekleştirilecek. Erzincan merkez ve ilçelerinde inşa edilecek bin 760 konutun hak sahipleri belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil listeler resmi kanallar üzerinden ilan edilecek. Peki TOKİ Erzincan kura sonuçları açıklandı mı? İşte Erzincan TOKİ kura çekiliş sonuçları isim istesi sorgulama ekranı.