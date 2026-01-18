TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tokat’ta yapılacak kura çekimi 21 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Tokat genelinde toplam 3.392 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki Tokat TOKİ kurasına katılacaklar açıklandı mı, kimler TOKİ kura çekilişine katılacak? İşte 500 bin sosyal konut Battalgazi, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile kura listesi.
Tokat’ta TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor. Peki Tokat TOKİ kurasına katılacaklar açıklandı mı, kimler TOKİ kura çekilişine katılacak?
TOKİ Tokat kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?
500 bin sosyal konut projesinde Tokat TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz açıklanmadı.
TOKİ Tokat kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Tokat’ta hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Tokat’ta kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle: Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile’de TOKİ konutları yapılacak.
TOKAT MERKEZ 1130
ALMUS 140
ARTOVA 100
BAŞÇİFTLİK 100
ERBAA 600
TANOBA 47
NİKSAR 250
PAZAR 75
REŞADİYE 250
SULUSARAY 100
TURHAL 300
YEŞİLYURT 100
ZİLE 200
Tokat TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Tokat'ta fiyatlar şu şekilde:
Tokat'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Tokat'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Tokat'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.