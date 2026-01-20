Yeni Şafak
Tokat TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin sosyal konut Tokat hak sahipliği belirleme kurasına katılacaklar açıklandı mı?

13:2120/01/2026, Salı
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tokat’ta yapılacak kura çekimi 21 Ocak’ta saat 13:00'da gerçekleştirilecek. Tokat genelinde toplam 3.392 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki 500 bin sosyal konut Tokat hak sahipliği belirleme kurası çekilişine katılacaklar açıklandı mı, kimler TOKİ kura çekilişine katılacak? İşte 500 bin sosyal konut Battalgazi, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile kura listesi.

Tokat’ta TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor. Peki Tokat TOKİ kurasına katılacaklar açıklandı mı, kimler TOKİ kura çekilişine katılacak?


TOKİ Tokat kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

500 bin sosyal konut projesinde Tokat TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı. İşte TOKİ Tokat kura çekilişine girecekler ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi.

TOKİ Tokat kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Tokat’ta hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Tokat’ta kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle: Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile’de TOKİ konutları yapılacak.

TOKAT MERKEZ 1130

ALMUS 140

ARTOVA 100

BAŞÇİFTLİK 100

ERBAA 600

TANOBA 47

NİKSAR 250

PAZAR 75

REŞADİYE 250

SULUSARAY 100

TURHAL 300

YEŞİLYURT 100

ZİLE 200


Tokat TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Tokat'ta fiyatlar şu şekilde:

Tokat'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Tokat'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Tokat'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

