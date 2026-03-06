Yeni Şafak
TOKİ Hatay kura çekimi sonuç sorgulama: TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi!

16:496/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay’da hayata geçirilecek 13 bin 289 konut için kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Kura programı, Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’te başladı. İşte TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi sonuç sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde Hatay’da yapılacak 13 bin 289 sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün yapıldı. Hatay TOKİ kura çekiliş programı, Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00’te başladı. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Hatay kura çekimi sonuç sorgulama ekranı.

TOKİ kura sonuçları Hatay hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’ndaki kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Hatay TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


HATAY TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

