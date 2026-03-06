Ekonomistlerin TCMB faiz tahminleri belli oldu: Mart toplantısında ne bekleniyor? Faiz indirimi olacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde ekonomistlerin faiz beklentisi büyük ölçüde netleşti. AA Finans tarafından düzenlenen ankete göre piyasa beklentisi, politika faizinin mevcut seviyesi olan yüzde 37’de korunması yönünde şekillendi.

Ekonomistlerin çoğunluğu faiz değişikliği beklemiyor

Toplam 38 ekonomistin katıldığı beklenti anketinde katılımcıların 37’si, TCMB’nin mart ayında politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini öngördü. Ankete katılan yalnızca bir ekonomist ise politika faizinde 50 baz puanlık sınırlı bir indirim yapılabileceği tahmininde bulundu.

Bu sonuçlara göre ekonomistlerin mart ayına ilişkin beklentilerinin medyanı, politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oluştu.

Yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 30

Ankete katılan ekonomistler, Türkiye’de yıl sonuna ilişkin politika faizi tahminlerini de paylaştı. Buna göre 2026 yılı sonu için medyan politika faizi beklentisi yüzde 30 seviyesinde hesaplandı.

Ekonomistler, para politikası görünümüne ilişkin değerlendirmelerinde yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarında kademeli bir düşüş ihtimaline işaret eden tahminlerde bulundu.

Son karar ocak ayında açıklanmıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime gitmişti. Kurul, faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 38 seviyesinden yüzde 37’ye çekmişti.