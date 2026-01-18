TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut Sivas kurası başvuru kabul listesi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Sivas’ta inşa edilecek 3 bin 904 konutun hak sahipleri, 23 Ocak Cuma günü belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yapılacak kura çekimi Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak. Sivas genelinde projeye 39 bini aşkın başvuru yapıldı. İşte TOKİ Sivas kurası başvuruları kabul edilenlerin listesi.
TOKİ Sivas kura çekimi tarihi netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut programı kapsamında Sivas’ta yapılacak konutlar için kura çekimi 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Çekiliş, kent merkezindeki Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak.
TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman?
Toplam 3 bin 904 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla düzenlenecek törende, noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Daha önce 19 Ocak olarak duyurulan tarih, yapılan güncellemeyle 23 Ocak Cuma gününe alındı. Böylece Sivaslı başvuru sahipleri, belirlenen yeni takvime göre kura heyecanını yaşayacak.
Sivas'ta ilçelere göre konut dağılımı
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Sivas Merkez’e 2 bin 500 konut ayrıldı. İlçelere dağılım ise Altınyayla 100, Divriği 110, Doğanşar 100, Gemerek 161, Gürün 150, İmranlı 94, Kangal 63, Koyulhisar 50, Suşehri 200, Şarkışla 63, Ulaş 94, Yıldızeli 100 ve Zara 119 konut şeklinde planlandı.
Başvuru sayısı 39 bini aştı
TOKİ’nin açıkladığı verilere göre, Sivas genelinde 3 bin 904 konut için toplam 39 bin 317 başvuru yapıldı. Başvurusu kabul edilen adayların listesi TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden erişime açık durumda.
9 ilde daha kura heyecanı yaşanacak
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri aralıksız sürüyor. Murat Kurum, 19–25 Ocak haftasında 9 ilde daha kura çekimi yapılacağını duyurdu. Bu takvimde Sivas’ın yanı sıra Manisa, Kastamonu, Aydın ve Giresun gibi iller de yer alıyor. Böylece hafta boyunca toplam 45 bin 909 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.