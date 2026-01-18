TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut Sivas kurası başvuru kabul listesi

9 ilde daha kura heyecanı yaşanacak

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri aralıksız sürüyor. Murat Kurum, 19–25 Ocak haftasında 9 ilde daha kura çekimi yapılacağını duyurdu. Bu takvimde Sivas’ın yanı sıra Manisa, Kastamonu, Aydın ve Giresun gibi iller de yer alıyor. Böylece hafta boyunca toplam 45 bin 909 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.