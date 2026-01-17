17 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul (BEDAŞ-AYEDAŞ), Ankara (Başkent EDAŞ), İzmir (GDZ Elektrik), ve Bursa (UEDAŞ) bölgelerinde planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji şirketlerinden yapılan son dakika açıklamalarına göre, kesintiden etkilenen mahallelerde çalışmaların akşam saatlerine kadar tamamlanması hedefleniyor. Bugün elektrikler ne zaman gelecek? İşte il il elektrik kesintisi programına dair detaylar.
Hafta sonu evde vakit geçiren ve evden çalışan milyonlarca vatandaş, elektriklerin kesileceği saat aralıklarını ve arızaların giderileceği zamanı merak ediyor. İşte 4 büyük ilde sokağınıza ve mahallenize özel güncel elektrik kesintisi programı, arıza sorgulama ekranları ve enerji dağıtım şirketlerinin yaptığı kritik duyuruların detayları.
İstanbul Elektrik Kesintisi: BEDAŞ ve AYEDAŞ Duyuruları (17 Ocak 2026)
İstanbul'un her iki yakasında da altyapı güçlendirme ve kış şartlarına hazırlık çalışmaları devam ediyor.
Avrupa Yakası (BEDAŞ): Esenyurt, Küçükçekmece ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok ilçede "Yatırım Çalışması" odaklı kesintiler mevcut. BEDAŞ yetkilileri, kesintilerin planlanan saatten önce bitmesi için ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.
Sorgulama: BEDAŞ Planlı Kesintiler Sayfası
Anadolu Yakası (AYEDAŞ): Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz'da trafo bakımı nedeniyle geçici enerji kesintileri yaşanıyor.
Sorgulama: AYEDAŞ Kesinti Sorgulama Ekranı
Ankara Elektrik Kesintisi: Başkent EDAŞ Planlı Çalışma Takvimi
Ankara'da Başkent EDAŞ, kentin kuzey ve batı aksında şebeke iyileştirme çalışmalarına ağırlık veriyor. 17 Ocak Cumartesi günü Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören’in bazı noktalarında planlı kesintiler 09:00 - 17:00 saatleri arasında uygulanacak.
Kritik Uyarı: Kesinti sırasında elektrikle çalışan hassas cihazların (bilgisayar, modem, kombi) fişten çekilmesi öneriliyor.
Sorgulama: Başkent EDAŞ Arıza Sorgulama
İzmir Elektrik Kesintisi: GDZ Elektrik 17 Ocak Programı
İzmir ve Manisa genelinde enerji dağıtımını üstlenen GDZ Elektrik, bugün Karşıyaka, Bornova ve Konak ilçelerinde kapsamlı bir bakım operasyonu yürütüyor. Özellikle kıyı şeridindeki bazı mahallelerde enerji kısıtlamasına gidilecek.
Ne Zaman Gelecek? Kesintilerin büyük bir kısmının saat 16:30 itibarıyla sona ermesi bekleniyor.
Sorgulama: GDZ Elektrik Güncel Kesintiler
Bursa Elektrik Kesintisi: UEDAŞ Güney Marmara Duyurusu
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova bölgesinde hizmet veren UEDAŞ, Bursa merkez ilçeleri olan Nilüfer ve Osmangazi'de şebeke yenileme çalışmaları yapıyor. Sanayi bölgelerinden ziyade yerleşim yerlerinde kısa süreli duruşlar planlanmış durumda.
UEDAŞ Mobil: Vatandaşlar UEDAŞ mobil uygulaması üzerinden konum bazlı bildirim alabiliyor.
Sorgulama: UEDAŞ Kesinti Sorgulama Sayfası
Kesinti Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken 3 Kural
Cihaz Güvenliği: Ani voltaj değişimlerine karşı beyaz eşyalarınızı korumalı prizlerde kullanın.
Asansör Kullanımı: Kesinti saati yaklaştığında asansör kullanımından kaçının.
Haberleşme: Telefonlarınızın şarjını dolu tutun ve powerbank’lerinizi hazırda bulundurun.