İstanbul Elektrik Kesintisi: BEDAŞ ve AYEDAŞ Duyuruları (17 Ocak 2026)

İstanbul'un her iki yakasında da altyapı güçlendirme ve kış şartlarına hazırlık çalışmaları devam ediyor.





Avrupa Yakası (BEDAŞ): Esenyurt, Küçükçekmece ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok ilçede "Yatırım Çalışması" odaklı kesintiler mevcut. BEDAŞ yetkilileri, kesintilerin planlanan saatten önce bitmesi için ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.





Sorgulama: BEDAŞ Planlı Kesintiler Sayfası





Anadolu Yakası (AYEDAŞ): Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz'da trafo bakımı nedeniyle geçici enerji kesintileri yaşanıyor.



