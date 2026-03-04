4 Mart 2026 Çarşamba günü İstanbul (BEDAŞ-AYEDAŞ), Ankara (Başkent EDAŞ), İzmir (GDZ Elektrik), ve Bursa (UEDAŞ) bölgelerinde planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji şirketlerinden yapılan son dakika açıklamalarına göre, kesintiden etkilenen mahallelerde çalışmaların akşam saatlerine kadar tamamlanması hedefleniyor. Bugün elektrikler ne zaman gelecek? İşte il il elektrik kesintisi programına dair detaylar.

1 /6 Evde vakit geçiren ve evden çalışan milyonlarca vatandaş, elektriklerin kesileceği saat aralıklarını ve arızaların giderileceği zamanı merak ediyor. İşte 4 büyük ilde sokağınıza ve mahallenize özel güncel elektrik kesintisi programı, arıza sorgulama ekranları ve enerji dağıtım şirketlerinin yaptığı kritik duyuruların detayları.

2 /6 İstanbul Elektrik Kesintisi: BEDAŞ ve AYEDAŞ Duyuruları (4 Mart 2026) Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Yakası’nda birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı şekilde Anadolu Yakası’nda ise Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) planlı çalışmalar kapsamında kesinti programını duyurdu.



Sorgulama: BEDAŞ Planlı Kesintiler Sayfası



Sorgulama: AYEDAŞ Kesinti Sorgulama Ekranı

3 /6 Ankara Elektrik Kesintisi: Başkent EDAŞ Planlı Çalışma Takvimi BAŞKENTEDAŞ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 4 Mart 2026 günü Ankara genelinde planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü gündüz saatlerinde uygulanacak ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin yeniden verileceği bildirildi. Yetkililer, çalışmaların elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla yapıldığını vurguladı.



Sorgulama: Başkent EDAŞ Arıza Sorgulama

4 /6 İzmir Elektrik Kesintisi: GDZ Elektrik 4 Mart Programı GDZ Elektrik, İzmir genelinde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla sürdürülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 4 Mart 2026 Çarşamba günü çok sayıda ilçe ve mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Sorgulama: GDZ Elektrik Güncel Kesintiler

5 /6 Bursa Elektrik Kesintisi

4 Mart 2026 tarihinde Bursa'da yaşanacak elektrik kesinti programı açıklandı. UEDAŞ Mobil: Vatandaşlar UEDAŞ mobil uygulaması üzerinden konum bazlı bildirim alabiliyor.

Sorgulama: UEDAŞ Kesinti Sorgulama Sayfası