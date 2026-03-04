Yeni Şafak
ASKİ su kesintisi 4 Mart duyurusu: Ankara'da hangi ilçelerde sular kesilecek?

10:254/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Ankara'da 4 Mart 2026 Çarşamba günü Kazan ve Çubuk ilçelerinde planlı su kesintisi uygulanacak. ASKİ tarafından yapılan duyuruda, kesintinin bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtilirken, etkilenecek ilçeler ile kesinti saatleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Bugün Ankara’nın 2 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte 4 Mart Çarşamba Ankara’da su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler.

KAZAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Tarihi: 4.03.2026 09:15:00

Tamir Tarihi: 4.03.2026 12:30:00

Detay: Kahraman kazan saray Mahallesi 169 cadde içerisinde fen işlerinin yol çalışması yaparken 110 lük polietilen içme suyu şebeke hattına zarar vermesi nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi 169 cadde ve bağlı sokaklar.


ÇUBUK'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Tarihi: 4.03.2026 09:20:00

Tamir Tarihi: 4.03.2026 11:15:00

Etkilenen Yerler: AHİEVRAN SİTESİ GENELİ.

