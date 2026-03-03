İran mı İsrail mi? En güçlü ordular sıralaması açıklandı: ABD, İsrail ve İran’ın sıralamadaki yeri

Global Firepower 2026 yılı Askeri Güç Endeksi verilerini yayımladı. Asker sayısı, hava ve deniz gücü, savunma bütçesi ve lojistik kapasite gibi çok sayıda kriterin değerlendirildiği sıralamada ülkelerin küresel askeri konumu yeniden belirlendi. Türkiye’nin listedeki yeri ve puanı merak konusu oldu.

Dünyanın en güçlü ordularını sıralayan Global Firepower güncel raporunu açıkladı. Savunma harcamalarından teknolojik kapasiteye kadar geniş kapsamlı kriterlerle hazırlanan endekste küresel güç dengesi bir kez daha şekillendi. Türkiye'nin sıralamadaki konumu dikkat çekti.

15- İran 0.3199

14- Pakistan 0.2626

13- Endonezya 0.2582

12- Almanya 0.2463

11- Brezilya 0.2374

10-İtalya 0.2211

9- Türkiye 0.1975

8- Birleşik Krallık 0.1881

7- Japonya 0.1876

6- Fransa 0.1798

5- Güney Kore 0.1642

4- Hindistan 0.1346

3- Çin 0.0919

2- Rusya 0.0791