EKPSS son başvuru tarihi 2026! ÖSYM geç başvuruları ne zaman bitecek, bugün son mu? Sınav tarihi ve ücreti

EKPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı EKPSS sınav ücreti toplam 1.200 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 240 TL'lik kısmı aday tarafından, kalan 960 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ÖSYM hesabına yatırılıyor. Geç başvuru yapan adayların sınav ücretini geç başvuru günleri içinde ödeme kanalları aracılığıyla yatırmaları gerekiyor.

2026 EKPSS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvime göre 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar ÖSYM tarafından ilan edilecek ve adaylar tercih sürecine katılabilecek.