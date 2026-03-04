EKPSS son başvuru tarihi 2026! ÖSYM geç başvuruları ne zaman bitecek, bugün son mu? Sınav tarihi ve ücreti

Kamuda istihdam hedefleyen engelli adaylar için kritik gün geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geç başvuru süresi bugün sona ererken, sınava katılmak isteyen adayların işlemlerini gün bitmeden tamamlaması gerekiyor.
Engelli bireylerin kamuya atanmasında önemli rol oynayan EKPSS için geri sayım sürerken, geç başvuru fırsatı bugün sona eriyor. ÖSYM takvimine göre 19 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek sınav öncesi adaylar son başvuru işlemlerine odaklandı.
Engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmesine yönelik düzenlenen EKPSS için süreç ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yürütülüyor. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için açılan EKPSS geç başvuru ekranı, bugün saat 23.59'a kadar erişime açık olacak.
EKPSS GEÇ BAŞVURULARINDA SON GÜN
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre EKPSS geç başvuruları 3-4 Mart 2026 tarihleri arasında alınıyor. Adayların, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru işlemlerini bugün tamamlaması gerekiyor.
EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
EKPSS başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru menüsünde yer alan sınav seçenekleri arasından EKPSS'yi seçerek işlemlerini tamamlayabiliyor. Başvuru sırasında adayların kişisel bilgilerini kontrol etmeleri ve başvuru onay işlemini sistem üzerinden tamamlamaları gerekiyor.
EKPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026 yılı EKPSS sınav ücreti toplam 1.200 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 240 TL'lik kısmı aday tarafından, kalan 960 TL ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ÖSYM hesabına yatırılıyor. Geç başvuru yapan adayların sınav ücretini geç başvuru günleri içinde ödeme kanalları aracılığıyla yatırmaları gerekiyor.
2026 EKPSS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvime göre 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar ÖSYM tarafından ilan edilecek ve adaylar tercih sürecine katılabilecek.