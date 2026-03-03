ABD ve İsrail, Ramazan ayında ve yine nükleer müzakereler devam ederken tüm uluslararası kuralları çiğneyip İran’a saldırdı. İran’ın misilleme olarak İsrail ile birlikte ABD üslerinin bulunduğu Bahreyn, Katar, BAE, Ürdün, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki üsleri hedef alması çatışmaların tüm bölgeye yayılmasına yol açtı.

İran, savaş nedeniyle son olarak Körfez ülkeleri için büyük önem arz eden Hürmüz Boğazı'nı da kapattı; bölgeden geçecek her geminin vurulacağını duyurdu.

İran'ın bu hamleleri Körfez ülkelerini kızdırdı.

'Körfez ülkeleri İran'a saldırıya hazırlanıyor' iddiası

ABD'de yayın yapan Fox News'in askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde; "Suudi Arabistan yönetimi, Hava Kuvvetlerine İran içerisindeki hedefleri vurma talimatı vermeye çok yakın; ilerleyen 24 saat yoğun geçecek." ifadeleri yer aldı.

İsrail'de Kan News'e konuşan üst düzey bir askeri yetkili de, "Suudi Arabistan’ın uğradığı saldırıların ardından yakında İran’a saldıracağından şüphemiz yok." açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan: Saldırılar sürerse bu ülkeler sessiz kalmaz

Gelişmelere ilişkin TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, "Körfez ülkelerinin sadece ABD üsleri hedef alınmıyor, o ülkelerin enerji altyapısı, sivil kurumlar hedef alınıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Bu belli bir noktadan sonra devam ederse onlar da sessiz kalmaz." diyen Bakan Fidan, "Bu yayılma riski bizi endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.







