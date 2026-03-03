ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran, aralarında Umman, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, BAE ve Ürdün'ün de yer aldığı ülkelerdeki ABD üslerini füzelerle vurdu. İran, son olarak Körfez ülkeleri için büyük önem arz eden Hürmüz Boğazı'nı da kapattı. ABD ve İsrail basınında yer alan iddialara göre; yaşananlardan rahatsız olan Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri, İran'a saldırı hazırlığında...
ABD ve İsrail, Ramazan ayında ve yine nükleer müzakereler devam ederken tüm uluslararası kuralları çiğneyip İran’a saldırdı. İran’ın misilleme olarak İsrail ile birlikte ABD üslerinin bulunduğu Bahreyn, Katar, BAE, Ürdün, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki üsleri hedef alması çatışmaların tüm bölgeye yayılmasına yol açtı.
İran, savaş nedeniyle son olarak Körfez ülkeleri için büyük önem arz eden Hürmüz Boğazı'nı da kapattı; bölgeden geçecek her geminin vurulacağını duyurdu.
İran'ın bu hamleleri Körfez ülkelerini kızdırdı.
'Körfez ülkeleri İran'a saldırıya hazırlanıyor' iddiası
Bakan Fidan: Saldırılar sürerse bu ülkeler sessiz kalmaz
Gelişmelere ilişkin TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, "Körfez ülkelerinin sadece ABD üsleri hedef alınmıyor, o ülkelerin enerji altyapısı, sivil kurumlar hedef alınıyor." değerlendirmesini yaptı.
"Bu belli bir noktadan sonra devam ederse onlar da sessiz kalmaz." diyen Bakan Fidan, "Bu yayılma riski bizi endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.