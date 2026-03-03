ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları dördüncü gününde! İran'dan yeni adım: Hürmüz Boğazı kapatıldı

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını söyledi.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
07.10:
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik misilleme saldırılarında ABD'ye ait tesisleri hedef aldıklarını belirterek, "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz. ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz ve bu üsler ev sahibi ülkelerin kontrolünün dışındadır." dedi.
06.21:
İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik füze saldırıları düzenledi. İran'dan fırlatılan füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin semalarında görüntülendi.
06.04:
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırı ve ABD askerlerinin ölümüne yol açan diğer saldırılara verilecek yanıtla ilgili yaptığı açıklamada, "Yakında öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı. Trump, İran’a kara harekatına gerek kalmayacağını düşündüğünü söyledi.
06.02:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetiminin iddiasının aksine İran'dan bu ülkeye hiçbir zaman tehdit olmadığını, ABD'nin İsrail adına savaşa girdiğini belirtti.
05.54:
İsrail, İran'ın misilleme saldırılarında Tel Aviv'de 1 kişinin yaralandığını ve maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.
05.32:
Kuveyt, İran'ın misilleme saldırılarının başından bu yana 27 ordu personelinin yaralandığını, hava sahasında da 178 balistik füze ve 384 insansız hava aracı (İHA) tespit edildiğini ve bunlara müdahale edildiğini duyurdu.
04.41:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın, ABD ve İsrail için "acil bir tehdit" olduğunu savunarak, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak." dedi.
04.11:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.
03.56:
Katar Savunma Bakanlığı, İran’ın misilleme saldırılarından bu yana toplam 145 hava unsurunun tespit edildiğini ve bunlardan 127 tanesinin engellendiğini bildirdi.
03.38:
Katar Savunma Bakanlığı, ülke topraklarını hedef alan 2 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
03.10:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan gelen balistik füzeleri engellediğini açıkladı.
02.41:
Lübnan'daki Hizbullah ve İran, İsrail'e eş zamanlı misilleme saldırıları düzenledi.
01.52: İ
srail, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik düzenlediği hava saldırısında İran Radyo ve Televizyon Kurumunun (İRİB) bulunduğu alanı hedef aldı.
02.35:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki vatandaşlarına bulundukları ülkelerden "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bir an önce ayrılmaları çağrısında bulundu.
23.49: Hürmüz Boğazı kapatıldı: 'Geçmeye çalışanı vururuz'
İran devlet televizyonunda konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini söyledi.
Tuğgeneral Cebbari, şu ifadeleri kullandı:
"Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır.
Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz."
