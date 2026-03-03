ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları dördüncü gününde! İran'dan yeni adım: Hürmüz Boğazı kapatıldı

04.41:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın, ABD ve İsrail için "acil bir tehdit" olduğunu savunarak, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak." dedi.