Bugün en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 2 Mart 2026 son yaşanan depremler listesi

Tuğba Güner
15:482/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listeleri sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediyor. Bu liste sayesinde, en son depremin nerede ve hangi şiddette olduğu öğrenilebiliyor. 2 Mart 2026 itibarıyla, deprem olup olmadığı, özellikle İstanbul gibi yoğun nüfuslu bölgelerde merak ediliyor. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi 2 Mart verilerine göre yaşanan son depremlerin listesi.

Bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi?



2 Mart 2026 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..


AFAD verilerine göre 08:55'te Kayseri/Pınarbaşı merkez üssü olmak üzere 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.


08:52'de Malatya Pütürge merkez üssü olmak üzere 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

00:59'da Erzincan Kemah merkez üssü olmak üzere 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10.42 kilometre derinliğinde yaşandı.



2026-03-02 13:20:52 39.33917 33.26889 7.0 ML 1.7 Bala (Ankara)

2026-03-02 13:02:25 35.06722 29.11917 6.95 ML 2.6 Akdeniz - [134.11 km] Kaş (Antalya)

2026-03-02 12:50:11 39.24194 28.28639 7.4 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-02 12:39:33 40.72722 31.66722 6.44 ML 1.1 Merkez (Bolu)

2026-03-02 12:29:21 37.70667 35.40722 7.0 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri)

2026-03-02 12:25:57 40.75278 31.52583 7.3 ML 0.9 Merkez (Bolu)

2026-03-02 11:58:30 38.19194 38.4225 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)

2026-03-02 11:57:18 38.18722 38.41778 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)

2026-03-02 11:26:04 35.04833 29.04972 20.58 ML 2.4 Akdeniz - [138.31 km] Kaş (Antalya)

2026-03-02 11:13:47 40.82472 31.89389 7.0 ML 1.2 Mengen (Bolu)

2026-03-02 11:11:16 39.48111 33.48167 7.0 ML 1.0 Çelebi (Kırıkkale)

2026-03-02 11:01:39 37.90778 36.22028 7.15 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)

2026-03-02 10:56:45 38.56556 26.48444 7.0 ML 1.3 Karaburun (İzmir)

2026-03-02 10:16:43 38.73611 27.81778 7.03 ML 1.8 Saruhanlı (Manisa)

2026-03-02 10:03:44 39.19528 28.22472 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-02 09:48:36 38.90639 26.13194 16.95 ML 2.5 Ege Denizi - [36.53 km] Karaburun (İzmir)

2026-03-02 09:41:14 38.22917 38.51 7.0 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)

2026-03-02 09:16:44 37.86861 27.61833 7.0 ML 1.5 Germencik (Aydın)

2026-03-02 09:12:23 35.01194 28.79583 20.56 ML 2.3 Akdeniz - [147.99 km] Kaş (Antalya)

2026-03-02 09:10:12 39.24111 28.9525 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)

2026-03-02 08:55:07 38.53944 36.29083 12.02 ML 3.9 Pınarbaşı (Kayseri)

2026-03-02 08:52:48 38.19083 39.07556 7.02 ML 3.0 Pütürge (Malatya)

2026-03-02 08:28:27 39.18306 28.24056 8.56 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-02 08:01:48 38.20833 38.74694 7.05 ML 1.8 Pütürge (Malatya)

2026-03-02 07:48:06 37.21194 36.9525 6.09 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep)

2026-03-02 07:46:35 39.25556 28.04167 7.15 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-02 07:20:22 39.15361 28.23556 6.37 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-02 07:12:37 37.01389 28.55861 6.99 ML 2.4 Köyceğiz (Muğla)

2026-03-02 07:05:49 37.8325 36.16833 7.1 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)

2026-03-02 06:49:35 37.36694 37.06389 11.85 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2026-03-02 06:32:56 39.20972 28.01611 7.14 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2026-03-02 06:24:14 38.15417 38.58806 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)

2026-03-02 06:14:22 39.15861 28.26806 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2026.03.02 14:25:21 36.3660 33.5118 0.0 -.- 1.0 -.- KAYRAK-GULNAR (MERSIN) İlksel

2026.03.02 13:20:52 39.3582 33.2537 5.4 -.- 2.1 -.- YUKARIHACIBEKIR-BALA (ANKARA) İlksel

2026.03.02 13:02:23 34.7480 29.1517 22.6 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

2026.03.02 12:50:09 39.1932 28.1487 11.0 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.02 12:46:14 39.8928 28.7732 0.0 -.- 1.4 -.- CIVILI-ORHANELI (BURSA) İlksel

2026.03.02 12:39:32 40.7217 31.6802 0.0 -.- 1.2 -.- YENIGECITVEREN-(BOLU) İlksel

2026.03.02 12:29:19 37.3643 35.2800 7.5 -.- 1.6 -.- FILIKLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2026.03.02 12:29:05 36.4667 34.2137 0.0 -.- 1.3 -.- AYAS-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2026.03.02 12:28:22 36.4903 34.1907 0.0 -.- 1.7 -.- AYAS-ERDEMLI (MERSIN) İlksel

2026.03.02 12:25:57 40.7748 31.5477 7.2 -.- 1.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2026.03.02 12:03:44 36.2593 33.7287 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2026.03.02 11:57:17 38.1818 38.4583 11.0 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2026.03.02 11:56:39 38.4382 37.9367 18.7 -.- 1.6 -.- KOZALAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2026.03.02 11:26:02 34.7762 29.0675 20.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2026.03.02 11:13:46 40.8240 31.8630 3.9 -.- 1.5 -.- MAMATLAR-MENGEN (BOLU) İlksel

2026.03.02 11:07:10 34.5148 32.0345 15.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2026.03.02 11:01:39 37.9173 36.3815 2.7 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.03.02 10:16:42 38.7700 27.7935 16.4 -.- 2.2 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2026.03.02 10:03:42 39.1992 28.0768 9.9 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.02 09:48:36 38.9173 26.1170 9.4 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2026.03.02 09:41:13 38.2592 38.4455 16.9 -.- 1.7 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel

2026.03.02 09:16:44 37.9633 27.5920 6.6 -.- 1.7 -.- CAMKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2026.03.02 09:12:22 34.8992 29.0052 8.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2026.03.02 09:10:13 39.2025 29.0272 12.8 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2026.03.02 08:55:07 38.4833 36.2347 7.0 -.- 3.9 3.8 CINLIYURT-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

2026.03.02 08:54:00 39.2030 29.0548 11.5 -.- 0.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2026.03.02 08:52:48 38.1737 39.0597 9.5 -.- 3.1 3.1 YAMACKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2026.03.02 08:28:27 39.1622 28.2288 8.1 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.02 08:01:46 38.2170 38.7462 2.7 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2026.03.02 07:58:15 34.8375 29.0207 77.3 -.- 3.7 -.- AKDENIZ İlksel

2026.03.02 07:48:06 37.1853 36.9745 7.6 -.- 1.6 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2026.03.02 07:46:34 39.2480 28.0133 9.6 -.- 1.4 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.02 07:12:37 37.0237 28.5645 8.2 -.- 2.7 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2026.03.02 06:49:34 37.3703 37.0827 13.1 -.- 1.8 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.03.02 06:32:54 39.2268 28.0058 14.4 -.- 1.3 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.02 06:08:35 39.1575 28.3253 16.1 -.- 2.0 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.02 06:00:44 39.1802 28.0032 7.7 -.- 1.1 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2026.03.02 05:57:07 37.0203 28.9155 7.5 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2026.03.02 04:34:13 39.3542 25.8728 6.9 -.- 1.4 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2026.03.02 04:20:20 38.0868 38.4485 10.3 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2026.03.02 04:00:18 38.2458 38.6737 5.9 -.- 1.9 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2026.03.02 03:21:32 39.2397 29.0000 6.2 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2026.03.02 03:12:34 39.2140 29.0117 21.0 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2026.03.02 03:02:47 39.1805 28.1543 8.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.02 02:58:14 39.2490 29.0308 10.7 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel

2026.03.02 02:51:30 37.1165 27.8195 3.9 -.- 1.3 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel

2026.03.02 02:33:45 39.1820 28.0907 16.4 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.02 02:33:21 36.8123 29.3515 3.3 -.- 2.4 -.- SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2026.03.02 02:14:28 40.4395 26.2857 3.4 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2026.03.02 00:59:56 39.7332 38.8705 2.4 -.- 3.3 3.2 SARIKOC-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2026.03.02 00:49:36 39.1310 28.3535 9.7 -.- 1.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.02 00:05:55 37.0795 28.3465 10.4 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2026.03.02 00:04:44 37.0777 28.3568 6.3 -.- 2.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2026.03.01 23:49:22 38.2375 37.7752 7.6 -.- 1.8 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2026.03.01 23:38:17 38.1522 37.0568 5.3 -.- 1.7 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.03.01 23:37:33 38.1412 37.0513 5.0 -.- 2.0 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.03.01 23:24:52 37.0822 28.3407 12.3 -.- 2.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2026.03.01 23:04:10 39.1750 28.2592 8.6 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.01 23:03:29 39.1505 28.3123 11.8 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.01 23:01:10 39.9565 37.6013 5.4 -.- 1.5 -.- GUMUSCEVRE-ZARA (SIVAS) İlksel

2026.03.01 22:27:25 36.8930 26.3103 2.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2026.03.01 20:44:11 39.1027 28.3438 5.0 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel

2026.03.01 19:48:33 37.0705 28.3383 9.8 -.- 1.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2026.03.01 19:41:32 37.0775 28.3183 6.0 -.- 1.6 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2026.03.01 19:26:43 39.1400 28.2845 9.4 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.01 18:31:46 38.4385 39.1613 10.8 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2026.03.01 17:08:19 40.4200 26.3265 9.9 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2026.03.01 16:50:30 38.2013 39.2692 4.9 -.- 2.5 -.- GECITKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2026.03.01 16:32:48 40.4330 26.4085 12.9 -.- 1.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2026.03.01 16:07:15 40.7530 27.1563 17.2 -.- 1.4 -.- PALAMUT-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2026.03.01 15:29:44 37.1253 36.6325 5.7 -.- 2.3 -.- FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2026.03.01 15:24:36 39.2147 28.1892 5.3 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.01 15:11:56 37.9832 27.1247 17.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2026.03.01 14:49:30 37.3397 37.0727 16.9 -.- 1.5 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.03.01 14:29:14 40.2800 31.5967 17.6 -.- 1.9 -.- NALLIGOLCUK-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2026.03.01 14:14:32 38.2158 38.1605 5.4 -.- 1.6 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2026.03.01 14:11:44 38.4068 26.4247 3.6 -.- 2.4 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2026.03.01 14:08:22 38.1077 37.8358 7.9 -.- 1.6 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2026.03.01 13:29:10 35.8688 27.9180 6.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2026.03.01 13:24:25 40.2082 31.7072 6.7 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2026.03.01 13:05:23 39.3645 29.2705 8.2 -.- 1.5 -.- CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel

2026.03.01 13:05:07 36.6922 36.5468 18.4 -.- 1.6 -.- MAZMANLI-HASSA (HATAY) İlksel

2026.03.01 12:35:41 39.1408 28.2632 12.8 -.- 1.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.01 12:16:02 38.7567 27.4107 9.1 -.- 1.6 -.- SARMA-(MANISA) İlksel

2026.03.01 11:52:40 38.5670 26.5400 3.9 -.- 1.5 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR) İlksel

2026.03.01 11:42:36 36.9167 28.9700 19.0 -.- 1.0 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2026.03.01 11:36:29 40.3405 25.6727 12.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2026.03.01 10:19:20 36.9113 28.9772 3.9 -.- 1.5 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel

2026.03.01 10:08:41 39.1952 28.0667 8.2 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.01 09:41:26 38.1863 39.2668 4.1 -.- 1.8 -.- GECITKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2026.03.01 09:07:11 40.2773 24.0817 6.5 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2026.03.01 09:02:41 37.1152 27.8803 4.8 -.- 1.9 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2026.03.01 08:41:00 39.1743 29.1040 10.6 -.- 1.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2026.03.01 08:33:36 39.0292 28.2932 14.2 -.- 1.3 -.- MALAZ-GORDES (MANISA) İlksel

2026.03.01 08:06:57 37.4978 37.2135 5.4 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.03.01 08:05:35 39.0425 28.3140 13.6 -.- 1.2 -.- MALAZ-GORDES (MANISA) İlksel

2026.03.01 08:03:25 39.1683 28.2578 15.1 -.- 3.1 2.9 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.01 07:47:03 41.1013 34.9583 5.7 -.- 2.0 -.- TAHTAKOPRU-VEZIRKOPRU (SAMSUN) İlksel

2026.03.01 07:41:07 39.0915 28.2802 7.7 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.01 07:31:55 39.1718 28.2333 10.6 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.01 07:08:06 39.1698 28.2175 13.3 -.- 2.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.01 07:07:55 38.3403 25.0153 10.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2026.03.01 07:05:41 39.1643 28.2602 9.5 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.03.01 06:53:55 38.4870 38.0655 10.0 -.- 1.9 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2026.03.01 06:46:47 39.1275 28.1960 9.9 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

