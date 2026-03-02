Kayseri deprem fay hattı nereden geçiyor? Deprem riski taşıyan ilçeler

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Kayseri'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 12.02 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı saat sabah 08.55'te gerçekleşti ve büyüklüğü ise 3.9 olarak kayıtlara geçti. Deprem bir çok ilde hissedildi. Peki Kayseri fay hattı nereden geçiyor? Kayseri’de fay hattı var mı?
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. 12.02 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı saat sabah 08.55'te gerçekleşti ve büyüklüğü ise 3.9 olarak kayıtlara geçti. Kayseri depremi sonrası fay hattı haritası da merak konusu oldu.
Kayseri kent merkezi zemini alüvyon olan illerimizden biridir. Deprem dalgaları bu tür zeminler tarafından büyütülerek binalara iletilir.
Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu takdirde Kayseri kent merkezinin kaya türü zemim birimleri üzerinde yer alan kent merkezlerinden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da hasar oranının fazla olacağı anlamına geliyor. 30 Ekim 2020 de İzmir’e 70 km uzakta meydana gelen Sisam Adası-Kuşadası Körfezi Depremi İzmir kent merkezinde büyük hasar yaratmış, bunun ana nedeni olarak da zayıf mühendislik özelliklerine sahip zemin birimlerinin varlığının yanında, düşük yapı kalitesi ve zemin büyütmesi gösterilmiştir.
Kayseri’deki diri faylar nerede?
TDFH na göre Kayseri il merkezi kuzeybatısından ve güneydoğusundan geçen fay zonları tarafından
sınırlanır. Bu zonlardan ilki kuzeybatıda olup Erkilet Fay Zonu olarak tanımlanmıştır. Eğim atım bileşenli sol yanal atımlı fay karakterinde olup kuzeydoğu doğrultulu olarak uzanır. Güneydoğuda yer alan Erciyes Fay Zonu ise Erciyes dağı boyunca birbirine paralel çok sayıda faydan oluşur. Talas ilçesinin güneydoğusunu sınırlayan eğim atımlı faylardan oluşur ve kuzeydoğuya doğru devam eder
Kayseri'de fay hattı var mı, deprem bölgesi mi?
“Kayserimizde maalesef bir deprem şehridir.” diyen Üzeltürk, “Deprem hep yanı başımızda olmuş ve toplumsal hafızaya zaman zaman kendini hatırlatmıştır. Ecemiş fayı, Sarız fayı gibi diri faylar, Kayserimizi etkileyen en önemli faylardır." depremde en önemli hasarları alan alüvyon zemine kurulmuş binalardır" gerçeğini unutmadan Her zaman, deprem üretme yeteneğine sahip bu fayların etkilediği Kayserimizde, zemini iyi etüt ederek, bina zemin ilişkisinin sağlıklı kurulması çok önemlidir. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu unutmayalım ve unutturmayalım.” dedi.