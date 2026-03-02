Kayseri deprem fay hattı nereden geçiyor? Deprem riski taşıyan ilçeler

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. 12.02 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı saat sabah 08.55'te gerçekleşti ve büyüklüğü ise 3.9 olarak kayıtlara geçti. Kayseri depremi sonrası fay hattı haritası da merak konusu oldu.

Kayseri kent merkezi zemini alüvyon olan illerimizden biridir. Deprem dalgaları bu tür zeminler tarafından büyütülerek binalara iletilir.

Kayseri Deprem Tehlike Haritası

Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu takdirde Kayseri kent merkezinin kaya türü zemim birimleri üzerinde yer alan kent merkezlerinden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da hasar oranının fazla olacağı anlamına geliyor. 30 Ekim 2020 de İzmir’e 70 km uzakta meydana gelen Sisam Adası-Kuşadası Körfezi Depremi İzmir kent merkezinde büyük hasar yaratmış, bunun ana nedeni olarak da zayıf mühendislik özelliklerine sahip zemin birimlerinin varlığının yanında, düşük yapı kalitesi ve zemin büyütmesi gösterilmiştir.

TDFH na göre Kayseri ve çevresindeki diri faylar (Kırmızı renkli kalın çizgiler diri faylardır. Gri noktalı alanlar alüvyon birimlerini göstermektedir)

Kayseri’deki diri faylar nerede?

TDFH na göre Kayseri il merkezi kuzeybatısından ve güneydoğusundan geçen fay zonları tarafından

sınırlanır. Bu zonlardan ilki kuzeybatıda olup Erkilet Fay Zonu olarak tanımlanmıştır. Eğim atım bileşenli sol yanal atımlı fay karakterinde olup kuzeydoğu doğrultulu olarak uzanır. Güneydoğuda yer alan Erciyes Fay Zonu ise Erciyes dağı boyunca birbirine paralel çok sayıda faydan oluşur. Talas ilçesinin güneydoğusunu sınırlayan eğim atımlı faylardan oluşur ve kuzeydoğuya doğru devam eder

Türkiye Diri Fay Haritasına göre Kayseri kent merkezi ve yakınından geçen diri faylar. Yerlerinin hassas olarak bilinmemesi nedeniyle faylar 100 m kalınlığında şeritler olarak gösterilmiştir. Yapılacak araştırmalar ile fay yerlerinin hassas olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Kayseri’nin genel yeraltı yapısı: Kırmızı çizgiler diri fayları, sarı alanlar volkanik kayaları, noktalı grialan alüvyonları göstermektedir.

Kayseri kentinin depremselliği bununla da sınırlı değildir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Yeşilhisar ilçe merkezleri ile yine Kayseri’ye bağlı eski köy/belde niteliğine sahip 18 mahallesi doğrudan fay zonu üstüne oturmaktadır.

Kayseri'de fay hattı var mı, deprem bölgesi mi?

Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk, yaptığı açıklamada, ''Kayserimizde maalesef bir deprem şehridir. Deprem hep yanı başımızda olmuş ve toplumsal hafızaya zaman zaman kendini hatırlatmıştır. Ecemiş fayı, Sarız fayı gibi diri faylar, Kayserimizi etkileyen en önemli faylardır." dedi.

Kayseri deprem risk haritası