Fransızların BAE'deki üssü vuruldu: Macron uçak gemisini Doğu Akdeniz'e yolluyor

23:081/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Macron, İran'ın BAE'deki üslerine saldırısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Macron, İran'ın BAE'deki üslerine saldırısına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) düzenlediği saldırıda Fransa’ya ait bir üssü vurduğunu duyurdu. Fransız basını, Macron'un gelişmeler sonrası, Charles de Gaulle isimli uçak gemisini ve ona bağlı donanma grubunu Baltık Denizi'nden Doğu Akdeniz'e konuşlandırma kararı aldığını yazdı.

ABD ve İsrail'in saldırdığı İran, saldırılara destek sağladığı gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Fransız üssünü vurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’ya ait üssün vurulduğunu doğrulayarak,
"İran’ın tamamen orantısız ve ayrım gözetmeksizin misilleme olarak başlattığı füze ve dron saldırıları, bölgedeki ortaklarımızın ve müttefiklerimizin tesisleri ile çok sayıda sivil hedefi vurmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Emirlik üssüne bitişik üssümüzdeki bir hangar, Abu Dabi limanını hedef alan bir dron saldırısında vuruldu. Hasar tamamen maddi ve sınırlı. Yaralanan kimse yok
" dedi.

Macron uçak gemisini Doğu Akdeniz'e yolluyor

Fransa'da yayın yapan BFMTV, Macron'un gelişmeler sonrası Charles de Gaulle isimli uçak gemisini ve ona bağlı donanma grubunu Baltık Denizi'nden Doğu Akdeniz'e konuşlandırma kararı aldığını duyurdu.

