Fransızların BAE'deki üssü vuruldu: Macron uçak gemisini Doğu Akdeniz'e yolluyor

"İran’ın tamamen orantısız ve ayrım gözetmeksizin misilleme olarak başlattığı füze ve dron saldırıları, bölgedeki ortaklarımızın ve müttefiklerimizin tesisleri ile çok sayıda sivil hedefi vurmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Emirlik üssüne bitişik üssümüzdeki bir hangar, Abu Dabi limanını hedef alan bir dron saldırısında vuruldu. Hasar tamamen maddi ve sınırlı. Yaralanan kimse yok