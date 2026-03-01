Yeni Şafak
İran'dan ABD ve İsrail saldırılarına cevap: Savaşın sonunu biz belirleriz

22:051/03/2026, Pazar
IHA
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tahran saldırılarına yanıt verdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent Tahran’a yönelik İsrail ve ABD saldırılarının İran’ın savaş yürütme kapasitesini etkilemeyeceğini açıkladı. Bakan Erakçi, sosyal medya paylaşımında ABD ordusunun sınır bölgelerindeki geçmiş yenilgilerinden çıkarılan derslerin savunma stratejilerine rehberlik ettiğini belirterek, “Merkezi olmayan mozaik savunma yapımız, savaşın ne zaman ve nasıl sona ereceğine bizim karar vermemizi sağlar” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent Tahran’a yönelik saldırıların İran’ın savaş kabiliyetini etkilemeyeceğini belirterek, "Merkezi olmayan ‘mozaik savunma’ yapımız, savaşın ne zaman ve nasıl sona ereceğine bizim karar vermemizi sağlar" dedi.

"Gerekli dersleri çıkardık"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ordusunun geçmişine değinerek, savaşın seyrine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erakçi, "ABD ordusunun sınırlarımızın doğusunda ve batısındaki yenilgilerini 20 yıldır inceliyoruz ve buna göre gerekli dersleri çıkardık" ifadelerini kullandı.

"Savaşın ne zaman sona ereceğine biz karar veririz"

Başkent Tahran’a yönelik İsrail ve ABD saldırılarına değinen Erakçi, "Başkentimizin bombalanmasının savaş yürütme kapasitemiz üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Merkezi olmayan mozaik savunma yapımız, savaşın ne zaman ve nasıl sona ereceğine bizim karar vermemizi sağlar" dedi.



#İran
#Abbas Erakçi
#Savaş
