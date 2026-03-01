Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertlier, 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'yi yakaladı ve maç bu skorla sona erdi. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu hafta da puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.