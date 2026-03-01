Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü mücadelede rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Detaylar haberimizde...
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'la karşılaştı. Sarı-lacivertlier, 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'yi yakaladı ve maç bu skorla sona erdi. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu hafta da puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, rahatsızlığı nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
9. dakikada sağ kanattan Semedo'nun savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pas vermek istemesi üzerine kalesini terk eden Julian, topu uzaklaştırdı. Baskı yapan Semedo'nun sağ kanatta topla buluşturduğu Kerem Aktürkoğlu, kalenin boş olmasını fırsat bilip şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
12. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topu sol çaprazda göğsüyle yumuşatan Paal'ın şutunda, Yiğit Efe Demir kale çizgisi önünde kafayla topu kornere çeldi.
33. dakikada orta alanda kaptığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Julian, meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.
43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Sol taç çizgisi üzerinden içeriye hareketlenen Ballet'in pasında Soner Dikmen, topu ağlara gönderdi: 1-0.
49. dakikada Antalyaspor, Van de Streek ile 2-0 öne geçti.
63. dakikada Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile farkı bire indirdi: 2-1.
69. dakikada Fenerbahçe, Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı: 2-2.